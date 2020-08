De oprichter van de site Have I been Pwned, Troy Hunt, wil het project geleidelijk gaan delen met de online gemeenschap. De database achter Have I been Pwned houdt bij welke gegevens zichtbaar werden tijdens datalekken bij bedrijven.

HaveIbeenPwned.com (HIBP) is een site waar je een e-mailadres kan invoeren en kan zien of informatie gerelateerd aan dit adres is gestolen tijdens een datalek. De database van HIBP groeit dagelijks en zo onderhand kan je zelfs zien welke specifieke informatie, zoals e-mailadres, wachtwoorden, ip-adressen, fysieke adressen, veiligheidsvragen en antwoorden, gebruikersnamen en website activiteit, openbaar is geworden.

Idealen

De site werd in 2013 opgericht door de Australiër Troy Hunt. Hij geeft nu al een tijdje aan dat hij niet meer alleen de verantwoordelijkheid voor de database wil hebben en dat hij op zoek was naar een partner of overnemer van de site. Ondanks veel interesse van vele partijen vond Hunt geen goede match met iemand die dezelfde idealen had voor HIBP als hijzelf.

Gemeenschap

Hunt heeft nu besloten om het project open source te maken zodat de gemeenschap kan helpen bij het onderhouden van de database. “De filosofie van HIBP is altijd geweest om de gemeenschap te ondersteunen, nu wil ik dat de gemeenschap helpt om HIBP te ondersteunen,” aldus Hunt op zijn blog.

Vertrouwen

Hunt wil voornamelijk samenwerken met mensen die kennis hebben van programmeren, maar hij wil ze ook kunnen vertrouwen. Zij zullen zich voornamelijk bezighouden met de code achter de website en de database van HIBP. Hunt is altijd open geweest over de code en er zitten geen grote geheimen in deze database. Hunt wil het project nog wel opschonen voordat hij het openstelt. Er is hier nog geen tijdslijn voor, maar uiteindelijk zullen mensen zelfs bij kunnen dragen bij het oplossen van bugs in de code, en zelfs nieuwe functies toevoegen.

Database

Have I been Pwned is een database die al bestaat uit meer dan 10 miljard mailadressen en wachtwoorden die worden verzameld elke keer als er een grote lek in een database van een bedrijf. Zo had MySpace bijvoorbeeld een grote lek in 2008 en werden er 360 miljoen accounts zichtbaar. Als je een e-mailadres dat gekoppeld is aan je MySpace -account invoert, dan krijg je onder andere deze informatie te zien.