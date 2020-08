Het onderzoek naar Apple is begonnen door het Russische antivirussoftwarebedrijf Kaspersky Lab. De conclusie van het onderzoek is dat Apple zijn macht heeft misbruikt. Kaspersky had een app waarmee ouders het schermgebruik en schermtijd van hun kinderen in de gaten konden houden. De app van Kaspersky werd jarenlang toegestaan in de App Store en gebruikt door consumenten, totdat Apple de app verwijderde in 2018. Toevallig kwam Apple rond diezelfde tijd met zijn eigen schermtijd-app.

Marktpositie

In het onderzoek staat dat Apple de middelen en mogelijkheden van andere schermtijd-apps heeft beperkt, waardoor concurrenten van Apples eigen schermtijd-software het onnodig moeilijk hadden. “Apple heeft een dominante marktpositie met een aandeel van 100% van de appmarkt op het iOS-besturingssysteem”, aldus het oordeel. “Want het is alleen maar toegestaan om apps via de App Store te installeren.”

Apple is nog geen boete opgelegd, maar de FAS wil wel dat Apple zo snel mogelijk zijn beleid wijzigt. Een woordvoerder van Apple zegt dat het bedrijf in beroep gaat tegen het oordeel.

Ander onderzoek

De FAS is niet de enige die Apple onder de loep neemt. De Europese Commissie is ook bezig met een onderzoek naar machtsmisbruik door Apple. Hierbij wordt gekeken naar het percentage van inkomsten dat Apple eist van appmakers. Op deze manier zeggen bedrijven als Spotify dat zij worden benadeeld ten nadele van soortgelijke apps die Apple aanbiedt.