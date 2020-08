Repareer zelf

Je ziet best veel mensen lopen met een kapot scherm van hun iPhone, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Je kunt namelijk zelf het scherm vervangen. Of wellicht heeft je iPhone bijvoorbeeld een slome batterij die elke keer veel te snel leegloopt? Die kun je ook zelf vervangen. De start-up Repair Monkeys kan je daarbij helpen met complete reparatiesets en how-to's. Zo kun je je iPhone X-scherm vervangen.

Ook worden smartphones die een defect hebben, al snel vervangen door een nieuw model. De internet start-up Repair Monkeys wil die e-waste verminderen: "Repareren is easy en de E-waste berg is een groot probleem. Wij geloven dat elke reparatie telt." Door complete reparatiesets te leveren met uitgebreide handleidingen en leuke extra’s wil Repair Monkeys de ervaring net zo leuk maken als een iPhone die weer goed werkt. Dit levert niet alleen winst op voor het milieu, maar ook voor de eigen portemonnee.

E-waste

De e-waste berg wordt met de dag groter: wereldwijd werd er vorig jaar 53,6 miljoen ton aan e-waste weggegooid, meldt de Global E-waste Monitor 2020 in hun rapport. Volgens Repair Monkeys kan dit zo niet langer: “Ons doel is om de e-waste berg te verminderen door mensen ervan bewust te maken dat zij zelf hun iPhone kunnen repareren. Door je iPhone te repareren, geef je jouw iPhone eenvoudig en goedkoop een tweede leven. Want laten we eerlijk zijn, hebben we nou echt om de 1 of 2 jaar een nieuwe smartphone nodig?”