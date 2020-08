Toshiba heeft zijn laatste aandelen in zijn laptopdivisie Dynabook verkocht aan Sharp. De voormalige computerdivisie van Toshiba is nu volledig in handen van Sharp en hiermee is Toshiba officieel uit de laptopmarkt.

Sharp nam 80,1% van de aandelen Toshiba Client Solutions over in 2018. Hierbij werd in het contract vastgelegd dat ze de rest van de aandelen konden overnemen na twee jaar en dit is nu gebeurd. Nu de overname is afgerond, heeft Toshiba de laptopmarkt volledig verlaten.

Dynabook

Sharp hernoemde Toshiba Client Solutions naar Dynabook in het begin van 2019. Sindsdien verschijnen er onder deze naam laptops gericht op de zakelijke markt en het zijn voornamelijk lichte en dunne modellen. Een van de laptopseries die Dynabook maakt, is de Portégé-serie.

Reorganisatie

De eerste Toshiba-laptop verscheen in 1985 op de markt, maar in de laatste 10 jaar kelderden de verkoopcijfers. In een grote reorganisatie in 2016 plaatste Toshiba hun pc-divisie in Toshiba Client Solutions. Deze werd aan Sharp verkocht voor 36 miljoen dollar.