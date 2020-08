Microsoft heeft een nieuwe versie van de Your Phone-software gelanceerd. Hiermee kun je apps van je Android-smartphone op je Windows-pc draaien die je in losse vensters op je pc gebruikt.

De Your Phone-software in de Insiders-build van Windows maakte het al een tijdje mogelijk om de apps van je telefoon te spiegelen op je computerscherm en dus je smartphone-apps te gebruiken met muis en keyboard. Dit gebeurde alleen in de Your Phone-software van Microsoft. Met de nieuwste build (testversie) die testers van Windows 10 krijgen, wordt het mogelijk om de apps in losse vensters te gebruiken zoals Skype of Microsoft Edge.

Taakbalk

Op deze manier is het mogelijk om apps zoals WhatsApp en de DigiD app aan je taakbalk te koppelen. Het is natuurlijk nog wel een testversie en zijn er dus nog bugs en foutjes. Zo wordt geluid van je apps niet naar de pc gestuurd en blijft het gewoon uit je telefoon komen. Niet alle apps werken met de Your Phone-software en dit geeft een zwart venster op je computerscherm. Voor deze functionaliteit is het wel van belang dat je smartphone en Windows computer op hetzelfde wifinetwerk zitten.

Samsung Galaxy Note 20

Microsoft en Samsung werken aan de mogelijkheid om zelfs meerdere apps tegelijk open te hebben en mee te kunnen werken via de Your Phone-software. Als dit werkt via de net aangekondigde Galaxy Note 20, dan zal deze functionaliteit verder worden uitgebreid naar andere Samsung-toestellen.Wil je deze functionaliteit zelf proberen, dan moet je wel toegang hebben tot het Insiders-programma van Windows. Daarnaast werkt de Your Phone-software alleen in samenwerking met Samsung-toestellen die Android 9 of nieuwer draaien. Het is onbekend of Windows de functionaliteit ook zal uitbreiden naar smartphones van andere merken.