Supersnel internet

Volgens AVM is de FRITZ!Box 7583 ideaal voor wie probleemloos video’s, muziek en foto’s wil versturen, zelfs op zolder of in de tuin. Met het 5GHz-netwerk behaalt de FRITZ!Box 7583 snelheden tot 1.733 Mbit/s in het wifinetwerk en met het 2,4GHz-netwerk maximaal 800 Mbit/s. Daarnaast is de router uitgerust met Mesh WiFi, waardoor meerdere wifipunten met elkaar verbonden worden en aangemeld zijn bij het toegangspunt met de beste verbinding. Dit zorgt voor een snelle dataoverdracht én snelinternet voor surfen, gamen en het streamen van video’s. Of zelfs allemaal tegelijk, want met het gelijktijdige gebruik van WiFi AC en WiFi N zijn al je apparaten met de router verbonden en worden overdrachtssnelheden van maximaal 2.533 Mbit/s bereikt. Zo komt geen enkel apparaat bandbreedte tekort, aldus AVM



Nu ook keuzevrijheid voor bonding-lijnen

Wie een VDSL-lijn of VPlus (supervectoring 35b) VDSL-lijn had, kon al langer kiezen voor een FRITZ!Box. Met de FRITZ!Box 7583 bestaat die keuzevrijheid nu ook voor consumenten met een bonding-lijn. Deze high-end FRITZ!Box kun je aansluiten op bonded VDSL en bonded Vplus. Hiermee is er in de winkel voor elke internetaansluiting een FRITZ!Box beschikbaar.



Veiligheid gaat voor

Zoals je van de FRITZ!Box gewend bent, staat ook bij deze router internetveiligheid voorop. Je ontvangt regelmatig software-updates, waardoor op elk moment maximale veiligheid is gegarandeerd en je communicatie beschermd is. Bovendien beschikt de router over een veilige wifiversleuteling conform de WPA2-standaard.



Combinatie met FRITZ!OS

De FRITZ!Box 7583 is te bedienen met FRITZ!OS, het slimme besturingssysteem dat zorgt voor een goede samenwerking tussen alle apparaten in je thuisnetwerk. Begin juli 2020 introduceerde AVM de nieuwste update: FRITZ!OS 7.20. Met de bijbehorende FRITZ!App krijg je ook onderweg met je smartphone toegang tot je gegevens, telefoneer je in je thuisnetwerk of bestuur je een webcam. De app is gratis, net als de regelmatige updates.



De gegevens op een rij

• Internetsnelheden tot 300 Mbit/s, bonded tot 600 Mbit/s

• Voor zes draadloze telefoons, incl. antwoordapparaat

• Ingangen: 4x gigabit-LAN, 1x gigabit-WAN, 2x USB 3.0

• Wifisnelheid tot 1.733 + 800 Mbit/s

• Telefooncentrale voor IP-gebaseerde aansluitingen

• Mediaserver met NAS-verbinding

Prijs en beschikbaarheid

De FRITZ!Box 7583 is binnen een week verkrijgbaar bij Account, Bol.com, Coolblue, Digitotaal, Expert NL, Tijdhof en Vobis NL en de kleinere detailhandel. De adviesprijs van AVM is € 320,-.