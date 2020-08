De Amerikaanse politie heeft drie arrestaties verricht in verband met de Twitter-hack van 15 juli. Het gaat om een 22-jarige Amerikaan in Californië, een 19-jarige Brit en een 17-jarige jongen uit Florida. Zij worden verdacht verantwoordelijk te zijn voor de hack.

De 17-jarige zou het brein zijn achter het incident en de andere twee hebben aangestuurd. Het is onduidelijk of deze drie alleen handelden of dat er nog meer arrestaties kunnen komen.

In de nacht van 15 juli werden tegelijkertijd de Twitter-accounts van meerdere beroemdheden en politici gehackt. Via deze accounts werd een link verspreid waarmee mensen werden bedrogen om geld te sturen. Wie een bedrag in Bitcoins zou sturen, zou het dubbele terug krijgen. Het is onbekend hoeveel mensen in deze bitcoin-scam zijn getrapt, maar in totaal hebben de hackers hier zo’n 117.000 dollar mee binnengehaald.

Er zijn 30 aanklachten geformuleerd tegen de 17-jarige, waaronder hacken, identiteitsdiefstal en meerdere vormen van fraude. De publieke aanklager wil hem als een volwassene berechten, iets dat kan in Florida. “Hij is geen normale 17-jarige. Hij kon grote geldbedragen gestolen hebben en (inter)nationale politiek ondermijnen ” aldus de aanklager.

Spearphishing

Twitter heeft de details bekendgemaakt van hoe de hack heeft plaatsgevonden. Een aantal medewerkers van Twitter zijn aangevallen via een gerichte hackaanval. Deze methode heet Spearphishing. Een paar medewerkers zijn in de truc van de scammers getrapt en op deze manier wisten de hackers de wachtwoorden te bemachtigen en konden ze het interne systeem van Twitter binnentreden. De 17-jarige deed alsof hij voor de IT-afdeling van Twitter werkte en dat hij de inloggegevens van de echte medewerkers nodig had.

Met deze informatie waren de scammers in staat om 130 accounts van Twitter aan te vallen. Ook het account van Geert Wilders was gehackt, maar deze werd niet gebruikt voor de bitcoin-scam.

