De digitale krantenkiosk Blendle is overgenomen door de Franse concurrent Cafeyn. Voorlopig zullen gebruikers van Blendle in Nederland niks merken van de overname.

Blendle kwam financieel in de problemen en moest een manier vinden om te blijven bestaan. “Het businessmodel voor kwaliteitsjournalistiek staat overal onder druk. We zijn erachter gekomen dat zoiets alleen doen lastiger is dan met een partner. Dus zijn we op zoek gegaan naar een partner” aldus CEO Alexander Klöpping. Hij treedt terug, maar blijft wel doorwerken in een andere rol. Klöpping stelt dat het altijd het doel was van Blendle om internationaal te gaan, maar dat de huidige markt dat lastig maakt. De Franse krantenkiosk Cafeyn, biedt uitkomst hierin.

Telecomproviders

Klöpping vertelt dat Cafeyn connecties heeft met Franse telecomproviders. Spotify heeft een soortgelijke deal met KPN waarmee je Spotify Premium-abonnement krijgt bij je internet- en tv-abonnement. Nu is de hoop van Klöpping dat Blendle een soortgelijke deal kan krijgen met Nederlandse telecomproviders.

Europese markt

Voorlopig zullen de gebruikers van Blendle in Nederland niks merken van de overname, maar in de loop van de tijd zullen er wel dingen veranderen. Zo zullen er meer Europese titels bij komen zoals bij Cafeyn en de naam Blendle kan wellicht ooit verdwijnen, aldus Klöpping. Het is de bedoeling dat Cafeyn en Blendle één app gaan worden en de Nederlandse consument zal dezelfde app gebruiken als de rest van de Europese gebruikers. Het is wel de bedoeling dat het bedrijf Nederlands blijft, met een kantoor in Utrecht en Nederlandse werknemers.