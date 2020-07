Corning, het bedrijf dat het scherm van de meeste smartphones maakt, is bezig met een nieuwe versie dat minder snel zal krassen dan schermen van de huidige smartphones. Het scherm is de volgende versie van Gorilla Glass en zal Victus heten. Het is voor het eerst in zeven jaar dat het bedrijf zich weer focust op kraspreventie.

Het duurt gemiddeld twee jaar voor de volgende generatie van Gorilla Glass op de markt is en als scherm gebruikt kan worden door de producenten van smartphones. De laatste paar generaties waren vooral gefocust op het beschermen van het scherm tegen valschade, voorkomen dat een scherf uit het scherm kan vliegen en het upgraden van de kracht van het scherm (voor vouwbare schermen).

De laatste keer dat Corning echt werkte aan betere krasbestendigheid, was voor Gorilla Glass 3 dat zeven jaar geleden uitkwam. Schermen kunnen sindsdien beter tegen een stootje, maar krassen nog steeds zoals de iPhone 5S jaren geleden. Met de Victus belooft Corning dat ze een scherm hebben dat 2x krasbestendiger is dan de vorige generatie Gorilla Glass 6 die in 2018 is uitgekomen. Deze kan ook van iets hoger vallen dan een scherm met Glass 6: Victus overleeft een val van maximaal twee meter, terwijl Glass 6 een val tot 1,6 meter overleeft. Dit is natuurlijk wel onder perfecte omstandigheden in een laboratorium.

Verandering van prioriteit

“We denken dat mensen hun telefoons langer houden, dit vergroot de hoeveelheid krassen die een scherm uiteindelijk krijgt” aldus John Bayne, hoofd van Gorilla Glass. Apple heeft vorig jaar ook gezegd dat mensen minder snel hun iPhone upgraden naar een nieuwer model.

Diepe krassen

Victus zal zich focussen op de preventie van echte diepe zichtbare krassen die je altijd kunt zien. Het probleem van ondiepe krasjes die je alleen kunt zien onder een bepaalde lichtval, is iets waar Corning nog aan werkt. “Heb je perfect glas zonder krasjes, dan is de kans groter dat het scherm een val overleeft dan als het scherm wel krasjes heeft en al verzwakt is” aldus John Mauro, professor materiaalwetenschap en bouwkunde aan Penn State University. Victus is nog niet te krijgen en het zal nog enige tijd duren voordat smartphone voorzien zijn van Victus. ,