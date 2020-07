No More Ransom is een initiatief van Europol dat ervoor gezorgd heeft dat meer dan vier miljoen slachtoffers van ransomware-aanvallen geen geld hoefden te betalen aan afpersers. In plaats daarvan biedt No More Ransom gratis ontgrendelsoftware waarmee Europol al vier jaar lang slachtoffers helpt.

No More Ransom startte in 2016 en biedt gratis ontgrendelsoftware aan. Tegenwoordig hebben ze 163 partners verspreidt over cybersecurity, wethavingsinstanties, financiële diensten en meer. Samen brengen ze een wijde variëteit aan ontgrendelsoftware uit dat gebruikt kan worden tegen al 140 soorten ransomware. Europol schat dat cybercriminelen hierdoor al 632 miljoen Amerikaanse dollars zijn misgelopen.

Bedrijven die meewerken aan No More Ransom zijn onder andere Emsisoft, Kaspersky, Trend Micro, Avast en McAfee. Daarbij is de site van No More Ransom beschikbaar in 36 talen, waaronder Nederlands, en trekt bezoekers uit 188 landen. De meeste bezoekers komen uit Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Brazilië, Rusland en India.

“Iedereen komt samen tegen ransomware. Omdat iedereen meehelpt en zijn eigen expertise meebrengt voor dit initiatief, merken we dat we concrete stappen aan het maken zijn tegen ransomware.”, aldus Edvardar Šileris die aan het hoofd staat van het Europese Cybercrime Centrum van Europol.

Voorkomen is beter dan genezen

Europol zegt nog steeds dat het beter is om te voorkomen dat je aangevallen wordt met ransomware. Deze vorm van malware verandert namelijk continu en zo zal er altijd nieuwe ransomware zijn waar nog geen ontgrendelsoftware voor bestaat en misschien nooit zal bestaan.

Belangrijke stappen die je kunt nemen om te zorgen dat je je bestanden niet kan verliezen, is door vaak een back-up te maken van je bestanden zodat een vergrendeling niet catastrofaal is. Daarbij is het natuurlijk slim om niet een bestand te downloaden dat verdacht lijkt, of om niet zomaar bestanden van e-mails te openen die je niet herkent.

“Je kunt No More Ransom vergelijken met de veiligheidsgordel in een auto: het is een kritisch vangnet, maar het is beter om je te houden aan de regels van weg zodat je de riem niet eens echt nodig hebt. In andere woorden, met ransomware is voorkomen beter dan genezen.”, aldus Brett Callow, dreigingsanalist bij Emsisoft.