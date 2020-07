Om in deze tijd zonder live-bijeenkomsten toch contact met elkaar te kunnen houden en presentaties te kunnen geven, heeft HCC een webinar-omgeving ingericht. Het Jitsi-platform dat hiervoor wordt gebruikt, is opensource en gebruiksvriendelijk. Het deelnemen aan een webinar van HCC doe je op de pagina wij.hcc.nl

Lees hier de ervaringen van een presentator en een deelnemer.



De presentator: Ger Stok

“Als je zoals ik gewend bent om een paar keer per maand op locatie een presentatie te geven en daar komt door de coronacrisis plots een eind aan, dan heb je het gevoel in een zwart gat te vallen. Naast het plezier van de kennisoverdracht mis je tevens de sociale contacten. Ik was dan ook blij dat HCC de mogelijkheid bood om digitale bijeenkomsten te organiseren via een eigen Jitsi-server.

Het fenomeen Videoconferenties is voor velen van ons natuurlijk nieuw. Hoe zet je zo iets op? Gelukkig zijn de mensen bij Hobbynet prima in staat om zoiets te organiseren. Dan zijn er ook weer anderen die het testen en vervolgens een handleiding maken.

In een aantal proefbijeenkomsten met bestuur en kaderleden konden we ervaring opdoen en de scherpe kantjes verwijderen. We zijn allereerst gestart met digitale hulp aan de leden in Zuid-Holland. In onze nieuwsbrieven verwijzen we naar een emailadres waar problemen kunnen worden gemeld en op maandag- en woensdagavonden staat een team klaar. We zetten dan een één-op-één wij.hcc.nl-verbinding op met de vraagsteller en kunnen zo heel vaak het probleem oplossen.

Maar als je ook wilt presenteren, rijst de vraag welke items geschikt zijn voor zo’n presentatie. Niet elk onderwerp leent zich daarvoor. We kozen daarom als eerste voor een presentatie over Video Lan (VLC). Deze bestaat uit een Powerpoint en een deel live-presentatie. Inhoudelijk prima geschikt, maar technisch niet zo simpel. Een uitdaging, omdat normaliter de presentator een upstream naar de server heeft en de toeschouwers downstreamen. Maar bij het live-gedeelte maakt de presentator gelijktijdig gebruik van een downstream vanaf internet en een upstream naar de server. Een behoorlijk zware belasting, maar na diverse aanpassingen bleek dat ook te lukken.”

Het voelt anders

“Het is voor de presentator wel even wennen. Normaal is er een levendige interactie tussen spreker en toehoorders, nu is dat alleen op een gedisciplineerde manier mogelijk. Alleen maar in de camera kijken voelt toch heel anders aan. Daarbij dien je ook nog met een scheef oog de techniek in de gaten te houden. Krijgt de toeschouwer wel dát te zien wat de bedoeling is? Normaal verloopt een presentatie soepel, maar ik had de eerste keren toch het gevoel dat ik er behoorlijk aan moest trekken. Alles went, zullen we maar zeggen. De waardering na afloop maakt veel goed en we blijken hiermee duidelijk in een behoefte te voorzien.

Het moge duidelijk zijn: geen bijeenkomsten is een groot gemis, maar HCC staat ook in deze barre tijden, zoveel als mogelijk is, klaar voor zijn leden.”



De deelnemer: Joop van Dommelen

“Mijn eerste kennismaking met Jitsi was hartstikke positief: simpel in Firefox op mijn Windows 10-pc naar het opgegeven ‘wij.hcc.nl/xx’-adres en dat was het. En op een Mac, met Linux en op een Chromebook lukt dat net zo goed. Stabiel internet is wel gewenst, da’s trouwens makkelijker op een pc dan op een tablet.

Als je mee wilt doen op je tablet of telefoon, moet je (eenmalig) de Jitsi Meet-app installeren en instellen. Dat laatste is een beetje lastig, omdat van serveradres moet worden gewisseld om op het adres van de HCC-bijeenkomst te kunnen komen. Hoe dan ook: beeld en geluid zijn prima. Jitsi zal, dankzij ‘opensource’, waarschijnlijk steeds beter en leuker worden. Het is nu al buitengewoon privacy-vriendelijk, omdat je niets hoeft te installeren of te registreren en je geen persoonlijke gegevens af hoeft te geven. En alles wat gezegd of gechat wordt, wordt gewist zodra de laatste deelnemer afsluit.

Wel jammer dat je niets kunt terugkijken of terugspoelen, tenzij de organisator of presentator daar een oplossing voor bedenkt.

Omdat tot nu toe geen wachtwoorden werden gebruikt, stonden de sessies open voor iedereen die het gespreksadres kent. Zou je Jitsi voor (versleutelde!) privégesprekken willen gebruiken via de Jitsi-server, dan kan dat met maximaal zeven personen die je uitnodigt via een link, waarbij ik wél een wachtwoord zou aanmaken.”