Er is een fout ontdekt in Microsoft Outlook die ervoor kan zorgen dat er plots e-mails worden verwijderd. Het gaat specifiek om accounts die met pop geconfigureerd zijn. Dit is niet de eerste keer dat Outlook problemen heeft.

De bug zit in de Outlook 365-desktop-app met het versienummer 2006 en buildnummer 13001.20266. Dit betekent dat als je Outlook dit versie- of buildnummer of nieuwer heeft, dan kan dit probleem zich ook bij jou voordoen. Microsoft waarschuwt dat als je een e-mailaccount gebruikt met het pop-protocol, Outlook kan crashen en er “drie of meer” e-mails kunnen verdwijnen. Deze bug komt alleen voor bij gebruikers die in Outlook de optie Download Headers Only hebben aanstaan. Gebruikers die hun e-mails via imap of Exchange binnenhalen, lijken geen problemen te ondervinden.

Oplossing

Microsoft is nog bezig om de bug te onderzoeken en kan niet zeggen wanneer ze met een oplossing komen. Ze hebben wel een tijdelijke workaround gegeven op hun supportpagina waarin ze vertellen hoe je Outlook terug naar een oudere versie kunt brengen:

1. Ga naar je zoekvenster in Windows en typ run.

2. Klik op de Run-applicatie.

3. Kopieer en plak de volgende regel in de Run-applicatie: C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\officec2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.12827.20470

4. Klik op Ok om je Outlook 365-app naar een oudere versie terug te brengen.

Crashen

Eerder deze maand loste Microsoft al een bug op die ervoor zorgde dat Outlook direct na het starten crashte. Het ging toen ook specifiek om de Outlook 365-desktop-app. Microsoft concludeerde dat een toen recente update schuldig was. Het is op het moment onduidelijk of beide problemen met elkaar te maken hebben.