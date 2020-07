Het continu beveiligen van de digitale wereld is niet alleen een topprioriteit, maar ook noodzakelijk. Zo werden onlangs een aantal Twitter-accounts van bekende personen gehackt en de navigatiesoftware van Garmin was de afgelopen dagen niet te gebruiken. Garmin zei dat het een storing betrof, maar er wordt ook gezegd dat Garmin het slachtoffer was van een ransomware-aanval waarbij er 10 miljoen dollar aan losgeld moest worden betaald.

Google

Google werkt vanzelfsprekend ook hard aan een continu veilige omgeving voor al zijn producten en diensten. Zo zegt Google dat ze voor Gmail gebruik gaan maken van een programma genaamd Brand Indicators for Message Identification, ofwel BIMI. Dat zal ervoor zorgen dat je het logo van het bedrijf zal zien in de e-mails die het bedrijf naar je stuurt. Zo heb je een grafische reminder van het bedrijf. Dit zal ervoor zorgen dat je beter kunt zien of een ontvangen e-mail ook echt van de correcte afzender komt, en niet van een scammer.

BIMI lijkt technologisch op software die sociale media gebruikt om accounts te verifiëren: zo heb je op Twitter bijvoorbeeld het blauwe vinkje naast de namen van beroemdheden en bedrijven die aangeven of ze geautoriseerd zijn. BIMI is op het moment nog in de testfase maar Google wil graag dat de software over een aantal maanden geïntegreerd is voor alle Gmail-gebruikers

Legitieme bron

Naast BIMI gaat Gmail ook gebruikmaken van een programma genaamd DMARC . Scammers zijn in staat om e-mails te laten lijken alsof ze van een legitieme bron komen. DMARC zal ervoor zorgen dat niet meer kan en dat neppe e-mails, die er legitiem uitzien, door de mand vallen.

Google Meet

Naast Gmail zijn er ook andere programma’s van Google die updates krijgen. Zo krijgen gebruikers betere controle over Google Meet en kunnen gebruikers die niet zijn uitgenodigd niet zomaar een videogesprek binnenkomen. Daarnaast zullen gebruikers kunnen bepalen wie en hoe mensen een gesprek binnen kunnen komen.

Google Chat

Ook Google Chat krijgt een update. Wie een hyperlink ontvangt via Google Chat, zal nu te zien zijn of de link verdacht is of niet. Verder zullen er meer manieren komen om andere gebruikers te blokkeren, zodat ze je niet meer lastig kunnen vallen.