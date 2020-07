Op 23 juli heeft Garmin zijn diensten en delen van zijn productielijn offline gehaald nadat het interne netwerk op slot ging vanwege een ransomware-aanval. Garmin zelf heeft de ransomware-aanval niet officieel bevestigd, maar meerdere medewerkers van het bedrijf meldden via sociale media dat ze last hebben van een aanval. Het is dus ook niet bekend wat de eisen zijn van de hackers. Mogelijk gaat het om WastedLocker, een nieuwe ransomware-methode die sinds het begin van dit jaar in omloop is.

Garmin heeft onder andere zijn website, data-synchronisatie en productielijnen in Azië offline gehaald, om het probleem op te kunnen lossen. In berichten die gedeeld worden op Twitter, zegt Garmin dat ook zijn callcenters aangetast zijn, waardoor het bedrijf grotendeels onbereikbaar is via de normale methoden zoals de telefoon of e-mail.

FlyGarmin

Garmin onderhoudt ook een onlinedienst die zijn hardware voor vliegtuigen ondersteunt. FlyGarmin is een product dat helpt met luchtverkeersnavigatie. Piloten zijn nu niet in staat om de nieuwste software voor dit product te downloaden. Daarnaast is Garmin Pilot, een app voor piloten, ook offline, die normaal wordt gebruikt om vluchten te plannen.