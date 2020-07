Slack wordt vooral door bedrijven gebruikt als communicatieprogramma met chat en samenwerkingssoftware. Volgens Slack maakt Microsoft misbruik van zijn sterke positie op de markt doordat het bedrijf Teams onder heeft gebracht in zijn Office-pakket. Op deze manier heeft iedereen die bijvoorbeeld Word of Excel gebruikt ook automatisch Teams. Het programma is ook sterk geïntegreerd met Outlook.

Vanwege corona is thuiswerken veel belangrijker geworden en dus ook communicatie en samenwerking tussen collega’s op afstand. Slack en Teams hebben grotendeels dezelfde functionaliteit en vechten om dezelfde markt. Omdat bedrijven vaak al Microsoft Office gebruiken, zullen ze ook automatisch Teams gebruiken en Slack links laten liggen.

Jonathan Prince, vice-president van Slack, noemt de werkwijze van Microsoft “illegaal”, omdat het bedrijf klanten op oneigenlijke wijze weghoudt van producten die ze misschien zouden willen. Personen of bedrijven die Slack willen gebruiken, moeten daar bewust voor kiezen door de app te downloaden en installeren, terwijl Teams bij wijze van spreken al voor iedereen klaarligt.

David Schellhase, advocaat van Slack, eist dat Microsoft Teams uit het Office-pakket verwijdert en als apart programma aanbiedt “voor een eerlijke prijs”. Microsoft ontkent de beschuldiging en zegt dat het zijn klanten niet alleen “de beste en nieuwste innovaties” biedt, maar ook meerdere manieren om zijn producten te kopen en gebruiken.

Europese Commissie

Slack heeft zijn klacht neergelegd bij de Europese commissie. De Europese toezichthouders staan erom bekend dat zij dit soort kwesties veel kritischer benaderen dan toezichthouders in de Verenigde Staten. De Europese Commissie gaat de aanklacht bekijken en beslist daarna of een officieel onderzoek tegen Microsoft gegrond is.

Internet Explorer

Er zijn al eerder rechtszaken tegen Microsoft geweest vanwege oneerlijke concurrentie. Zo was er de uitspraak tegen Microsoft in 1999 over het monopolie van zijn webbrowser Internet Explorer, dat gebundeld was met Windows en daardoor andere browsers, zoals Netscape, op oneerlijke manier uit de markt duwde. De Europese Commissie verplichtte Microsoft destijds om gebruikers de optie te geven om zelf een browser te kunnen kiezen in plaats van Microsofts standaardbrowser . Na die uitspraak kregen gebruikers bij de installatie van Windows een keuzemenu met daarin de bekendste browsers.