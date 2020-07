De eerste frequentieveiling van de 5G-frequenties heeft de staat 1,23 miljard euro opgeleverd. KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile deden mee aan deze eerste veiling. Nu deze is afgelopen, wordt het mogelijk om het 5G-netwerk nog deze zomer te activeren.

Er zijn drie frequenties geveild: 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz. Nu de telecomproviders deze frequenties in handen hebben, wordt het mogelijk om het 5G-netwerk te activeren. Dit zijn overigens niet de frequenties die de beloofde hoge internetsnelheden biedt. Die zijn pas in 2022 aan de beurt. De telecomproviders hebben in totaal samen 1,23 miljard euro betaald aan het Agentschap Telecom. De vorige veiling, voor het 4G-netwerk, leverde een hoger bedrag op: 3,8 miljard euro.

Huawei

Er is voorlopig nog geen duidelijkheid over de rol die Huawei gaat spelen bij de aanleg van het 5G-netwerk. Het bedrijft levert apparatuur aan de telecomproviders die gezien wordt als beter en goedkoper dan de alternatieven. Huawei wordt ervan verdacht de Chinese overheid toegang te geven tot zijn software en op die manier te spioneren en te kunnen saboteren. Huawei spreekt dit tegen en er is ook nooit bewijs voor gevonden.

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft nog geen besluit genomen over de betrokkenheid van Huawei en wil verder onderzoek afwachten. Daarbij zegt Keijzer dat de telecomproviders ook zelf beslissingen kunnen maken zonder op de overheid te wachten. "Providers kunnen zelf ook besluiten met welke leveranciers ze in zee gaan, dat is niet aan mij. De telecompartijen zijn niet van gisteren."

5G

Het nieuwe 5G-netwerk zal sneller internet aanbieden maar wie ervan gebruik wil maken, moet wel een nieuwe telefoon aanschaffen die 5G ondersteunt. Veel nieuwe topmodellen doen dat, maar lang niet allemaal. Het zal dus nog wel even duren voordat de meeste mensen gebruik kunnen maken van 5G. Zoals gezegd is 5G naar verwachting pas over twee jaar op volle sterkte.