[21 juli] Hobbynet heeft gisteren geconstateerd dat er problemen zijn met IPv6, waardoor de websites momenteel traag reageren. Wij zijn dit aan het onderzoeken, en als onderdeel daarvan bouwen we op dit moment proactief een deel van het serverpark opnieuw op. Gedurende deze actie zullen alle diensten trager functioneren, omdat we nu tijdelijk met verminderde hardware capaciteit werken. Wij verwachten dat de herbouw-werkzaamheden vandaag en morgen in beslag zullen nemen.