De campagne ‘Online Fraude kent vele gezichten’ van de Fraudehelpdesk vestigt de aandacht op de vele vormen van oplichting op sociale media en internet. Door sociale media zijn we meer met elkaar in contact , maar helaas zitten er ook risico’s aan deze manier van communicatie, zegt de Fraudehelpdesk. Hoe meer je bewust bent van de risico’s hoe veiliger het word om sociale media te gebruiken.

Fraudevormen

De drie meest voorkomende fraudevormen worden de komende tijd uitgelicht onder de slogan ‘Ontdek hoe je het herkent en laat je niet verrassen.’ Deze vormen van fraude zijn nepadvertenties, hulpvraagfraude en datingfraude.

Deze nepadvertenties om mensen te misleiden om te investeren in cryptovaluta zijn vooral effectief bij mensen boven de 46. In totaal zijn hierover al 380 meldingen gedaan bij de Fraudehelpdesk . Zo’n 250 mensen hebben samen voor een bedrag van 3,6 miljoen euro aan schade gemeld.

Facebook ondersteunt de campagne financieel en stimuleert de verspreiding ervan via sociale media: Een woordvoerder zegt: “Facebook wil dit soort advertenties niet op zijn platform en staat ze dan ook niet toe. Dit is een sectorbrede kwestie die we erg serieus nemen. We doen er daarom alles aan om te voorkomen dat deze nepadvertenties op ons platform verschijnen; zo gebruiken we de meest geavanceerde technologie en handmatige controles om deze oplichters tegen te houden. De samenwerking met de Fraudehelpdesk voegen we dan ook dankbaar toe aan ons arsenaal van wapens tegen nepadverteerders.”

Advies

Heb jij gereageerd op een advertentie over een beleggingsvoorstel of heb je op een andere manier contact met een partij die een beleggingsvoorstel doet? Aan deze signalen kun je oplichting herkennen:

- Worden er extreem hoge rendementen (opbrengsten) beloofd of lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn? Dan kun je ervan uitgaan dat het inderdaad niet waar is.

- Vermijd beleggingen die je niet begrijpt. Ingewikkelde beleggingsconstructies met hoge rendementen en een laag risico beloven weinig goeds.

- Informeer jezelf altijd uitgebreid voordat je op een investeringsvoorstel ingaat, bijvoorbeeld door de registers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te raadplegen.

- Controleer via zoekmachines op internet of er iets bekend is over de aanbieder, de aanbieding of over de belegging.

- Betaal geen 'restriction fee' of andere onduidelijke kosten aan onbekende ondernemingen.

- Wees extra alert als bedrijven of personen vragen geld over te maken naar een buitenlandse bankrekening of via zogenaamde money transfer-kantoren.

- Ben je gedupeerd? Neem dan contact op met de Fraudehelpdesk om de situatie te beoordelen en je te laten adviseren.

Bekende Nederlanders

Een aantal bekende Nederlanders wiens gezichten gelijkenis is gebruikt voor fraude zijn Jort Kelder, Henry van Loon, Mark Rutte en Carice van Houten. Ook het gezicht van John de Mol is gebruikt en hij stapte in 2019 naar de rechter om Facebook te dwingen hiertegen op te treden. De rechtbank van Amsterdam gaf in november 2019 de Mol gelijk.

Fraudehelpdesk

De Fraudehelpdesk is al bijna tien jaar het landelijk meldpunt voor oplichting. In de eerste zes maanden van 2020 verwerkte de Fraudehelpdesk ruim 60.000 vragen en meldingen over fraude. Daarbij werd voor ruim 15 miljoen euro schade gemeld.