De Corona-app van de Nederlandse overheid is vanaf 1 september voor iedereen te downloaden. Deze CoronaMelder is de afgelopen paar weken getest door een groep mensen in Twente en geeft je een waarschuwing als je telefoon in de buurt is geweest van een met corona besmet persoon.

De CoronaMelder zal vanaf 1 september te downloaden zijn voor zowel Android als iOS. Het is de bedoeling dat je telefoon je waarschuwt als deze minimaal 10 minuten in de buurt is geweest van iemand die positief is getest op Covid-19-virus. Die persoon moet dan wel zelf ook de app hebben en hebben aangegeven dat hij besmet is. De CoronaMelder moet helpen met contactonderzoek, waardoor het makkelijker wordt om mensen die besmet zijn op te sporen. Die mensen kunnen zich dan vervolgens laten testen of zichzelf in quarantaine plaatsen.

Bluetooth

De app werkt met behulp van bluetooth. Hierdoor kan de app zien hoelang je in de buurt van iemand bent geweest die ook de app aan heeft staan. De overheid belooft dat de app alleen maar dit soort contactmomenten opslaat op je telefoon en geen privégegevens of locatiedata. Wanneer je de app aanzet, draait deze op de achtergrond . De eerste testen geven aan dat de app ergens tussen 3 en 6 procent van je batterij zal gebruiken. Het verschil hangt voornamelijk af van je telefoon en de levensduur van de batterij.

Kritiek

De ontwikkelijking van een corona-app stuitte al vanaf het begin op veel kritiek van experts. De privacy-waakhond Autoriteit Persoonsgegevens moet nog komen met een oordeel over de CoronaMelder en hoe privacy-vriendelijk de app is. Bits of Freedom is nog niet te spreken over de app. Volgens deze organisatie is het niet duidelijk wanneer de app weer stopgezet wordt en of hij daarom niet als permanent surveillancemiddel gebruikt kan worden, zelfs als corona geen kritiek probleem meer is.

Europese Unie

De landen die een app inzetten, hebben besloten om ieder een eigen app te ontwikkelen. De Europese Unie heeft wel de opdracht gegeven dat deze apps met elkaar kunnen communiceren, zodat het virus ook over de grens gevolgd kan worden. Omdat de Nederlandse app striktere waarborgen heeft met betrekking tot de privacy, kan de CoronaMelder alleen met soortgelijke Corona-apps communiceren. Daaronder vallen onder andere de Duitse en de Italiaanse apps. Frankrijk daarentegen heeft een minder privacy-vriendelijk beleid en daardoor zal de Franse app niet met de CoronaMelder kunnen communiceren.

Werking

De CoronaMelder werkt doordat elke telefoon een specifieke code krijgt die de apps met elkaar uitwisselen als zij met elkaar in contact komen. Zo maakt jouw telefoon een database aan van codes waarmee je in contact bent geweest. Als jij zelf positief getest wordt op corona, dan kun je de database op je telefoon naar de centrale server sturen. De server stuurt het die data weer door naar iedereen met de CoronaMelder op zijn telefoon en die kijkt dan of jij en de zieke persoon in contact zijn geweest door de codes te vergelijken. In dat geval krijg je een waarschuwing te zien. De overheid waarborgt dat de codes anoniem zijn en niet terug te leiden zijn naar een identiteit. Op deze manier is het ook niet te achterhalen wie je geïnfecteerd kan hebben.

Voor meer informatie kun je op de site van de app kijken: CoronaMelder.nl