Onlinewinkel Bol.com heeft enkele weken een datalek gehad. Daardoor zijn de adressen van 9.000 particuliere verkopers van tweedehandsspullen bekend geworden. Het lek is inmiddels gedicht.

Van 15 juni tot en met 8 juli kon iedereen via de app en de site van Bol.com de adressen zien van 9.000 particuliere verkopers van tweedehands producten. Normaal gesproken is dit adres alleen zichtpaar voor degene die een product bij deze particulier koopt.

Technische fout

Bol.com heeft het lek gedicht nadat een oplettende particulier het probleem opmerkte en aan de webwinkel meldde. Volgens een woordvoerder is het datalek ontstaan door een fout in het splitsen van de particuliere en zakelijke verkoopaccounts. De adresgegevens van zakelijke aanbieders horen standaard zichtbaar te zijn voor iedereen, adressen van particulieren niet. Bol.com heeft inmiddels via e-mail contact opgenomen met de gedupeerden.

De webwinkel zegt dat er geen bewijs is dat er misbruik is gemaakt van de openbare adresgegevens. Ze voegt daar overigens aan toe dat alle adresgegevens gemiddeld 2,5 keer zijn bekeken door onbevoegden. Het lek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacy-waakhond van Nederland.