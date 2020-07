3D4U noemt Miele het: vooralsnog tien verschillende accessoires die op het platform Thingiverse.com kunnen worden gedownload. Thuis 3D-printen is inmiddels behoorlijk populair en Miele ziet daar kansen. David Buhl, 3D4U-projectleider: “Als we producten willen maken die passen bij de wensen van de consument, dan moeten we flexibel zijn. Want iedereen is uniek, met specifieke wensen. Met 3D4U kunnen we daarop inspelen en iets extra’s bieden.”

Boorgatreiniger

Deze eerste tien beschikbare ontwerpen zijn verschillende keukenaccessoires en accessoires voor stofzuigers en klusapparaten. Bijvoorbeeld een 'boorgatreiniger': op de buis van een stofzuiger gemonteerd, zuigt dit accessoire zich op de muur vast en heb je beide handen vrij om de boormachine vast te houden.

Een ander voorbeeld is een aparte zuigmond voor kostbare en vaak kleine voorwerpen. Door een fijne membraanstructuur van het 3D-geprinte opzetstuk belanden waardevolle voorwerpen zoals sieraden niet meer in de stofzuigerzak. Ook voor de keuken kun je accessoires printen, bijvoorbeeld een koffieclip. Daarmee kun je geopende verpakkingen weer afsluiten en de inhoud met een schroefdop gemakkelijk doseren. Zo blijven de koffiebonen langer vers. Voor alle accessoires geldt dat je eigen motieven met een CAD-programma kunt toevoegen.

FDM-printers

De 3D4U-accessoires bevatten een beschrijving van de aanbevolen printparameters en zijn bedoeld voor Fused-Deposition-Modeling (FDM)-printers. Deze produceren een stroperige draad en stapelen deze laag voor laag, totdat er een van onder naar boven opgebouwd voorwerp ontstaat. Voor het 3D-printproces adviseert Miele filament van polylactide (PLA). Dit materiaal is goed te verwerken op gewone 3D-printers en voor iedereen beschikbaar.

Alle printgegevens kunnen gratis worden gedownload op https://www.thingiverse.com/miele_3D4U/designs