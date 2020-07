Vorig jaar meldde Facebook al dat het de mogelijkheid onderzoekt om de onderliggende infrastructuur van zijn berichtenapps Messenger, WhatsApp en Instagram aan elkaar te koppelen. De drie apps zouden zelfstandig overeind moeten blijven, maar zouden wel toegang moeten krijgen tot elkaars contacten. Iedereen met een Facebook-account zou op die manier berichten kunnen sturen naar WhatsApp-gebruikers en andersom, en bovendien directe toegang hebben tot de personen in iemands WhatsApp-groepen.



Van de tekstberichten in WhatsApp zei Facebook echter af te willen blijven. De end-to-end encryptie, waar WhatsApp bekend om staat en die de app onder meer zo populair maakt, zou niet in gevaar zijn. Sterker nog: Facebook Messenger zou wat berichtbeveiliging betreft juist meer op WhatsApp moeten gaan lijken.

Telefoonnummers en profielfoto’s

Tech-nieuwssite WABetaInfo meldt nu dat het informatie heeft dat Facebook concreet bezig is met deze app-integratie. Volgens hun bronnen werken ontwikkelaars op dit moment aan manieren om berichten en services van WhatsApp-gebruikers te kunnen beheren. Zo zou Facebook de telefoonnummers en wellicht zelfs de profielfoto’s van contactpersonen kunnen zien, kunnen zien of een WhatsApp-contact is geblokkeerd, pushmeldingen voor WhatsApp-berichten kunnen opvangen en kunnen zien wanneer een chat wordt gearchiveerd. Eigenlijk álles behalve de specifieke inhoud van de berichten.

Mededinging

Of en wanneer deze app-integratie echt vorm krijgt en of WhatsApp-gebruikers dan de mogelijkheid krijgen om de koppeling met Facebook Messenger te weigeren, is nog onbekend. Ook over de reden voor de integratie wordt gespeculeerd. Een argument dat wordt genoemd, is dat Facebook daarmee lastiger te ‘ontvlechten’ zou zijn wanneer het daartoe opdracht zou krijgen van mededingingsautoriteiten in de VS en Europa.

Claim Consumentenbond

Vandaag is trouwens bekend geworden dat de Consumentenbond samen met de Data Privacy Stichting een claim gaat indienen tegen Facebook vanwege schending van de privacyrechten van gebruikers. Op de site van de Consumentenbond kunnen mensen zich aanmelden als ze zich gedupeerd voelen.