Een van de eerste besparingen zijn over het algemeen maandelijkse abonnementen. Abonnementen waar niet op bespaard wordt tijdens een pandemie, wat gepaard gaat met verhoogd thuis zijn, zijn onder andere alle TV-entertainmentabonnementen zoals Netflix, Videoland en Pathé. Een van de eerste bezuinigen zijn onze sim only-abonnementen.

Maar liefst 19% stijging voor het “goedkoopste sim only” abonnement

Onderzoek van simonlycheck.nl (een van de grootste sim only vergelijkingswebsites) heeft uitgewezen dat er een stijging is van maar liefst 19% naar Google zoekopdrachten m.b.t. zoekwoorden als “goedkoopste sim only”. Dit is gemeten van voor de pandemie tot en met vandaag de dag. Dit zoekvolume is een indicatie van de afspiegeling waar de vraag in de samenleving naar toe wijst, aangezien meer dan 95% van de Nederlanders Google gebruikt om te vinden wat men zoekt.



Een andere bijkomstigheid bij het feit dat steeds meer mensen een zo goedkoop mogelijke sim only willen hebben, is ook dat men doorheeft dat sim only-abonnementen minimaal iedere 6 maanden goedkoper worden! Dit heeft voornamelijk te maken met het goedkoper worden van sim only-internet. Vrienden, familie en kennissen “steken elkaar aan” om hun sim only-contract te vergelijken, omdat ze vaak niet de goedkoopste optie hebben.

De “prepaid simkaart” kent een kleine opleving

Een prepaid simkaart behoort zelfs tot de opties voor personen die echt rigoureus willen besparen. Dochteronderneming prepaidsimkaarten.nl heeft tevens een stijgende vraag naar prepaid simkaarten geconstateerd. Vooral ZZP’ers en kleine ondernemers schakelen steeds vaak over naar een prepaid simkaart met voldoende internet. Hoge abonnementskosten worden dus geëlimineerd, en er wordt meer gebruikgemaakt van hotspots en WiFi-verbindingen op services als onderling telefonisch contact en om bedrijfs-whatsapp beschikbaar te stellen aan klanten.

Kortom, telefonie-abonnementen zijn een van de eerste besparingen die mensen doorvoeren. Bij grote bedrijven ligt dit in tegenstelling volledig contra. Deze investeren door het vele thuiswerken van hun medewerkers juist in het opschalen van abonnementen, de hoeveelheid data etc. Een pandemie heeft dus effect op veel meer markten naast de gezondheidsmarkt.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Simonlycheck.nl