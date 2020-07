In het jaar 2020 is cyber-security alleen maar belangrijker geworden. Door een pandemie was vrijwel de hele wereld verplicht om binnen te blijven. In deze periode was er zichtbaar meer cyber crime dan ooit tevoren, ransomware-aanvallen op ziekenhuizen bijvoorbeeld. Waar hackers of cyber criminelen graag gebruik van maken, zijn kwetsbaarheden in software. Ergens in de software zit een foutje, waardoor cyber criminelen of hackers toegang kunnen krijgen tot computers. Adobe heeft met Flash hier al jaren last van, het bedrijf lijkt het maar niet goed op orde te krijgen. De beveiligingsproblemen zijn dan ook een doorn in het oog van Adobe, die consumenten nu zelf adviseert Flash player te verwijderen voor de end of life-datum van 31 december 2020.

Toepassingen

Flash is een stukje software waar veel websites gebruikt van maakten. In het verleden kwam het je het op veel websites tegen. Het was noodzakelijk om interactieve elementen aan een website toe te kunnen voegen: een video, in-browser spel of advertenties. Zonder Flash was het voor de webmaster stukken lastiger om interactie met de bezoeker te kunnen creëren. Voor video’s heeft Flash een eigen bestandsformaat, tegenwoordig wordt dit bijna niet meer gebruikt en kijk je online vooral naar MP4-video’s. De bekende browser-spelletjes en gratis gokkasten van vroeger bestaan en functioneren nog steeds. De spellen zijn tegenwoordig vrijwel allemaal omgezet naar HTML5 waardoor Flash niet meer nodig is.

Smartphone en Flash

Flash stamt nog uit een tijdperk waarbij men achter een pc het internet op moest. De ontwikkelingen op het gebied van smartphones hebben ervoor gezorgd dat mensen die gebruik willen maken, niet meer gebonden zijn aan een pc. Ze doen dit simpelweg op hun smartphone. Op zowel het platform IOS van Apple of Android van Google, wordt geen Flash ondersteund. De vraag naar Flash is er simpel weg niet meer.

Advies Adobe

De veiligheid van Flash is zo vaak ter sprake gekomen dat in 2015 Adobe zelf adviseerde om Flash niet te gebruiken. Hierdoor werd Flash door veel browsers al geweerd. De kans was groot dat er via een kwetsbaarheid in Flash er malware op je pc terecht zou komen. Dit bracht met zich mee dat je persoonlijke gegevens op straat kwamen te liggen. Voor bedrijven was het risico zelfs nog groter. De schade die een bedrijf lijdt bij een hack loopt al snel in de duizenden euro’s. Al dan niet de miljoenen.

Open source

Een derde aspect wat zwaar weegt is open source. HTML5 is open source en niet gebonden aan een verdienmodel. Dit was wel het geval voor Adobe. Nu de Flash -koe compleet is uitgemolken, heeft Adobe besloten dat het genoeg is. Eind van het jaar 2020 stopt Adobe met de ontwikkelingen van Flash. Hiermee eindigt er een tijdperk in de geschiedenis van internet. Nooit meer zal de melding in de browser tevoorschijn komen dat je de Flash player plugin mist.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met gratisgokken.nl