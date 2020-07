Het Startmenu is een van de meest gebruikte, maar niet per se het populairste onderdeel van Windows 10. Het menu staat behoorlijk vol met grote tegels – snelkoppelingen naar programma’s en bestanden -, waar de gebruiker niet altijd om gevraagd heeft. Ook de blauwe achtergrondkleur die Microsoft veel van de tegels meegeeft, wordt door veel gebruikers als onoverzichtelijk ervaren. Voor Edge, Office-programma’s en standaard-apps zoals Mail en de Rekenmachine test Microsoft nu een nieuwe, meer transparante opmaak. Dit maakte het bedrijf bekend in een recente blog.

Hieronder zie je het oude Startmenu en deze nieuwe testversie.

Deze nieuwe interface doet qua kleurgebruik denken aan het Windows 10X-besturingssysteem, waaraan Microsoft werkt voor onder andere zijn Surface-apparaten. Volgens het bedrijf oogt het nieuwe menu zowel in de lichte als de donkere modus een stuk frisser. In de donkere modus lijkt het verschil echter minder opvallend, zie hieronder.

Het is nog onduidelijk of en wanneer deze update van het Startmenu het grote publiek zal bereiken. Voorlopig maakt hij slechts deel uit van een ontwikkelversie op het Insider Build-platform, dat losstaat van de reguliere Windows-updates.

Andere updates waaraan Microsoft in deze testversie werkt, zijn een gepersonaliseerde Taakbalk en een nieuwe manier om in Edge te kunnen bladeren tussen verschillende tabbladen.

Startmenu Windows 10 aanpassen

Het formaat van het huidige Startmenu is aan te passen door de randen ervan te verslepen, maar heel klein wordt het menu niet. De grootte en het gebruik van de tegels doen sommige mensen terugverlangen naar het handzamere Startmenu van Windows 7. Hoe je dit oude menu óók onder Windows 10 in ere kunt herstellen, staat beschreven in dit artikel uit PC-Active 311.