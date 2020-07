Met het opstellen van regels voor 5G-antennes zet de EU weer een stap richting het nieuwe draadloze netwerk. De data-overdracht bij 5G vraagt om veel meer antennes dan het huidige 4G-netwerk. In plaats van de grote antennes van nu moeten er vele malen méér kleine antennes komen. De EU stelt dat die nieuwe kleine antennes minder zichtbaar zullen zijn. Ze worden volledig geïntegreerd in het landschap of de bebouwing en als dat niet mogelijk is, mogen ze een maximale ruimte van 30 liter innemen. Dan heb je het over een formaat van 10 x 10 x 30 centimeter.

Minder straling

Deze kleine antennes verbruiken minder energie en produceren een elektromagnetische straling die vergelijkbaar zou zijn met huidige wifi-installaties. De totale emissie bij de uitrol van 5G-netwerken zal daarom volgens de EU vergelijkbaar zijn met bestaande niveaus en ruim onder de toch al strikte EU-blootstellingslimieten liggen. En die limiet is nog eens 50 keer lager zijn dan wat internationaal wetenschappelijk bewijs suggereert als potentieel schadelijk voor de gezondheid, zeggen de Europese beleidsmakers.

Economische pijler

Interne-marktcommissaris Thierry Breton onderstreepte nog maar eens het belang van 5G: “Het 5G-netwerk vormt een belangrijke pijler voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Europa, omdat het nieuwe diensten op het gebied van gezondheidszorg, energie, vervoer, onderwijs en vele andere gebieden mogelijk zal maken. 5G zal ook een sleutelrol spelen in ons herstel van de coronacrisis. Samen met de lidstaten moeten we de weg effenen voor de tijdige uitrol van 5G, zonder beperkende administratieve belemmeringen.”



Met dat laatste doelt Breton er dus op dat voor het plaatsen van 5G-antennes geen gemeentelijke vergunningen meer nodig zullen zijn.