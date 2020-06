Google meldt dat zijn Foto’s-platform vanaf nu geen automatische back-ups meer maakt van afbeeldingen en video’s in sociale media, zoals Facebook en WhatsApp. Het aanbod is eenvoudig te groot en de Google-servers lopen vol.

Tot nu uploadde het fotoback-upplatform van Google automatisch alle afbeeldingen die zijn opgeslagen op je Android- of iOS-toestel, inclusief de bestanden in mappen van apps als Facebook, Instagram en WhatsApp. Foto’s en video’ s die je zelf maakt met je toestel, blijven wel geback-upt worden, maar voor de mappen die zijn gemaakt en beheerd door sociale media-apps schakelt Google die functie nu uit. Gebruikers die deze back-upfunctie willen behouden, moeten hem zelf inschakelen of voortaan zelf handmatige back-ups maken.



Google kondigde deze maatregel aan in een Help-forum, de nieuwsite Android Police bericht er in meer detail over.

Beschermingsmaatregel

Als aanleiding noemt Google de enorme toename in het delen van afbeeldingen sinds het begin van de coronapandemie. De maatregel is puur bedoeld om de capaciteit van zijn servers te beschermen. Het bedrijf zegt te hopen dat het om een tijdelijke oplossing gaat. Google benadrukt verder dat eerder gemaakte back-ups geen gevaar lopen.

Wil je weten hoe je vanuit Facebook zelf foto's en video's uploadt naar Googe Foto's? Kijk dan in de HCC-nieuwsbrief die woensdag verschijnt.