De formulierenapp Incontrol was al beschikbaar voor Nederlandse bedrijven, maar nu is hij ook voor de rest van de wereld toegankelijk. Met Incontrol kunnen gebruikers altijd en overal digitale formulieren invullen, hij biedt verschillende functies om het invullen van formulieren te vergemakkelijken en bedrijven kunnen ook op het platform eigen formulieren bouwen.

Actief in verschillende branches

De app Incontrol is al actief in verschillende branches. Zo ontwierp het platform al formulieren voor bedrijven in de installatietechniek, in het vastgoed, voor de aanleg van zonnepanelen en in de zorg. Per branche zijn standaardformulieren beschikbaar in de zogenaamde Template Store. Bedrijfsprocessen kunnen direct worden vertaald naar een digitale omgeving.

De dienst werkte al samen met verschillende grote organisaties, zoals Schindler, Voestalpine en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Nu gaat de dienst dus wereldwijd opereren.

Apps toegespitst op werkzaamheden

Het bedrijf uit Amersfoort heeft al verschillende apps die zijn toegespitst op verschillende werkzaamheden. Zo is er een mobiele formulierenapp, een declaratie-app, een inspectie-app, een urenregistratie-app, een auditapp, een opleverapp en een werkbonapp.

Al deze apps waren beschikbaar voor Nederlandse gebruikers. De apps zijn nu vertaald en ook te gebruiken door buitenlandse gebruikers. Daarmee gaat de formulierenapp internationaal.

Functies van de app

Het idee achter de app is dat de gebruiker altijd de touwtjes in handen heeft. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld meerdere foto’s met de camera van de smartphone of tablet maken en invullen op het formulier. Het is te ondertekenen met een digitale handtekening en direct te delen via e-mail rapportages in pdf, Word of Excel.

Om gebruik te kunnen maken van de app, is geen internetverbinding nodig. De formulieren worden dan eerst offline opgeslagen om later gesynchroniseerd te worden, zodra de internetverbinding weer terug is. Collega’s kunnen ook online in de app samenwerken.

Eigen vormgeving

Bedrijven kunnen met Incontrol hun eigen formulieren bouwen met bijvoorbeeld de Form Builder of met standaardtemplates uit de Template Store. Voor ieder scenario is een mobiel formulier te ontwikkelen. Ieder handmatig proces zou gedigitaliseerd moeten kunnen worden.

De dienst kan worden geïntegreerd middels API-koppelingen en Webhook-integratie. Ook kunnen resultaten worden gekoppeld aan andere apps, of worden geëxporteerd naar pdf, Word of Excel.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Incontrol