In 2019 was de elektrische auto de bestverkochte auto van het jaar en dat is gunstig voor het milieu. Maar er kleven ook nadelen aan zo'n auto, zoals een veel duurdere premie van de autoverzekering. Lees hier de aandachtspunten bij het verzekeren van zo'n auto.

De populariteit van elektrische auto’s groeit, blijkt uit verschillende cijfers van brancheverenigingen Bovag, RAI Vereniging en dataspecialist RDC. Afgelopen jaar was de elektrische auto zelfs de bestverkochte auto van het jaar. Ondanks de gunstiger effecten op het milieu, kleven er ook nadelen aan auto’s op stroom.

Zo zijn elektrische auto's namelijk duurder in onderhoud. Maar ook de premie van de autoverzekering valt doorgaans fors hoger uit dan bij auto’s op benzine, diesel of gas. Soms is het advies zelfs om voor de accu een aanvullende verzekering af te sluiten. In dit artikel alle aandachtspunten bij het verzekeren van een elektrische auto.

Soorten elektrische auto's

Er zijn in principe drie soorten elektrische auto’s: een hybride auto, een plug-in en een volledig elektrische auto. Waar de volledig elektrische auto volledig op stroom rijdt, biedt een plug-in model ook de mogelijkheid om benzine of diesel (bij) te tanken, zodat de auto hiermee nieuwe elektriciteit kan opwekken. Hierdoor kun je met een plug-in meer kilometers rijden en ben je minder afhankelijk van oplaadpunten. Een hybride auto rijdt op zowel stroom als benzine of diesel.

Hogere verzekeringspremie

Een elektrische auto is momenteel (nog steeds) duurder dan een auto op benzine of diesel. Hierdoor is ook de premie voor de autoverzekering -over het algemeen- hoger. Ook zijn elektrische auto’s in de regel duurder in onderhoud. Als er iets stuk gaat, vallen de kosten bij een doorsnee elektrische auto relatief hoog uit. Er zijn bovendien ook consumenten die een aparte accu aanschaffen voor de auto. Deze dient uiteraard ook verzekerd te worden.

Ondanks dat bovenstaande factoren ongunstig zijn voor de premie, zijn er ook verzekeraars die ‘groen rijden’ willen stimuleren en -om die reden- korting geven op de premie. Bovendien krijgen verzekeraars (met meer klanten) de mogelijkheid om data te verzamelen, zodat zij betere risico-inschattingen kunnen maken voor mensen met een elektrische auto. Heb of ga je een elektrische auto kopen? Dan moet je een autoverzekering afsluiten. Let hierbij goed op de voorwaarden, of laat je adviseren door een intermediair, zoals Independer.

WA, WA+ of Allrisk verzekering voor je elektrische auto?

Een elektrische auto verzekeren is niet altijd een optie bij autoverzekeraars. Heb je een Tesla? Dan is de WA-dekking bij de meeste verzekeraars mogelijk. Automobilisten met een elektrische auto vragen zich vaak af welke dekking het beste is. Omdat schade aan elektrische auto’s meestal hogere kosten met zich meebrengt, is men geneigd om direct te kijken naar de allriskverzekering.

Hiervoor (en ook voor de WA+) zijn de mogelijkheden echter vaak beperkter. Bij de Tesla bijvoorbeeld willen veel verzekeraars geen allrisk dekking bieden, omdat het ingebouwde trackingsysteem (diefstalbeveiliging) voor deze auto niet voldoende is. Het advies is daarom ook om van tevoren goed te vergelijken op premie en dekking. En kom je er niet uit? Laat je dan adviseren door (bijvoorbeeld) een intermediair, zoals Independer.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met independer.nl