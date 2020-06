Natuurlijk weet je heus wel dat je met je laptop ook in het café kunt gaan zitten werken of op een terrasje, maar heb je er wel eens bij stilgestaan dat er ondernemers zijn de wereld over gaan als digital nomad? Het is niet nieuw, wel ontstaan er op deze manier allerlei nieuwe werkgebieden. De ene digital nomad is namelijk de andere niet. We kennen de zakenman die in het buitenland zakendoet en veel reist. Maar dat is geen echte digital nomad. Dat eerste telt wel, maar een nomad is hij of zij niet. Na een paar dagen volgt namelijk de terugreis.

Laptop in de Fjällraven en weg zijn ze

Een digital nomad blijft wel even weg, soms zelfs jaren. Er zijn steeds meer jonge mensen die hun biezen pakken en al bloggend de wereld over trekken. Met een laptop in een Fjallraven-rugzak doen ze verslag van plekken waar ze een tijdje verblijven. Of ze schrijven een boek terwijl ze aan het strand van Ibiza zitten. Hoe we dat weten? Omdat ze via social media daar regelmatig, soms zelfs dagelijks, verslag van doen.

Of ze daarvan kunnen leven? Je moet wel heel veel volgers hebben wil je eraan verdienen, dus houden ze er vaak commerciële opdrachten op na zoals het bouwen van websites, het verzorgen van de social media voor anderen, het schrijven van blogs voor bedrijven en ga zo maar door. Dat kan natuurlijk ook gemakkelijk vanaf alle mogelijke plekken in de wereld.

Fjällraven Kånken op je rug en probeer het een week

Met een laptop en een Fjallraven ben je er echter nog niet. Essentiële gadgets voor digital nomads zijn ook een externe harde schijf om back-ups te maken, een powerbank in het geval dat je batterij leeg raakt en je je in the middle of nowhere bevindt. Een koptelefoon wordt aangeraden voor als je op een drukke plek je werk moet doen en je je toch goed wilt kunnen afsluiten, met een noise-cancelling koptelefoon lukt dat vaak goed.

Met deze spullen kom je al een heel eind, waar je je ook maar bevindt. Het blijft echter belangrijk dat je je werk doet en je niet te veel laat verleiden door alle mogelijke leuke attracties. Of je neemt je kijkers of lezers erin mee, dan sla je twee vliegen in één klap. Je kunt het natuurlijk ook eerst in eigen land uitproberen. Fjallraven Kanken op je rug met daarin je laptop en oplader en ga een weekje op een Waddeneiland zitten om er te werken. Lukt dat goed en krijg je je volgers mee? Dan is het tijd om over de grens te gaan. Vrijheid, blijheid en digital nomad!

