Videobellen heeft sinds corona een enorme vlucht genomen met programma’s als Zoom, Facetime en Google Meet. Ook de videovergaderfunctie in Microsoft Teams wordt door veel particulieren gebruikt voor beeldbellen met de familie of met vrienden. Dat laatste wordt nu nog makkelijker. Een halfjaar geleden kondigde Microsoft al aan dat Teams nieuwe, op consumenten gerichte functionaliteit zou krijgen. Het bedrijf is deze week begonnen met de uitrol daarvan. In de mobiele versie van Teams krijgen ook particuliere gebruikers de mogelijkheid om te chatten en te videobellen. Ook kunnen ze lijsten, documenten, agenda's en locaties delen met vrienden of gezinsleden.

Microsoft brengt hiervoor geen speciale consumenten-app uit, maar integreert deze functies in de bestaande Teams-app voor Android en iOS. Gebruikers met een Teams-kantooraccount kunnen hun persoonlijke Microsoft-account toevoegen en op die manier binnen de app schakelen tussen zakelijk en persoonlijk gebruik. Maar ook wie geen werk-account voor Teams heeft, kan de app downloaden en zich aanmelden met z’n persoonlijke Microsoft-account.

Eén centrale hub

Microsoft zegt met de integratie van een zakelijke en een persoonlijke omgeving in één programma tegemoet te willen komen aan de wens van mensen om werk en privé beter te kunnen scheiden. In een verklaring zegt het bedrijf “de behoefte aan aparte tools te willen verminderen door in plaats daarvan één centrale hub te bieden waarin personen, groepen en gezinnen kunnen samenwerken en altijd verbonden kunnen zijn”.



De testversie voor mobiele apparaten moet binnen enkele weken beschikbaar zijn in de App en de Play Store. Later dit jaar volgt dan de officiële update. Dan verschijnen er ook een Windows-desktop- en een web-versie. In eerste instantie is Teams voor consumenten gratis. Microsoft sluit echter niet uit dat later extra ‘premium’ functies zullen worden toegevoegd, waarvoor een 365 Personal- en Family-abonnement nodig is.