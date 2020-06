Teken zijn in opmars in Nederland, zeker nu met het warme weer. De Teken-Alert in de Nature Today-app vertelt je nu waar je het meeste risico loopt op een tekenbeet en wat je in dat geval moet doen.

Vandaag is in Nederland ‘De week van de Teek’ begonnen. Het aantal teken is de laatste jaren flink gestegen en daarmee ook de kans dat mensen een beet oplopen. Volgens het RIVM liepen in 2017 1,5 miljoen mensen een tekenbeet op. Vooral in de warme zomermaanden zijn teken actief. En niet alleen in bossen, zoals veel mensen denken, maar ook in parken en tuinen. In het beste geval veroorzaakt zo’n tekenbeet wat jeuk, maar in het slechtste geval – wanneer de teek besmet is met het Borrelia-virus – kunnen mensen de ziekte van Lyme oplopen die het zenuwstelsel aantast en tot spier- en hartproblemen kan leiden. De voorlichtingscampagne De week van de Teek wordt normaal gesproken in april gehouden, maar liep vertraging op door de corona-uitbraak.

Nature Today en Tekenradar.nl

De Nature Today-app, een natuur-app die beschikbaar is voor Android en iOS, krijgt deze week een speciale teken-update. Daardoor kunnen gebruikers zien waar in Nederland ze het grootste risico lopen om door een teek te worden gebeten. Die gegevens zijn gebaseerd op meldingen die de afgelopen tien jaar zijn doorgegeven op de website Tekenradar.nl, een voorlichtingssite die in 2012 is opgericht door het RIVM en Wageningen University. De app-makers combineren deze meldingen met weerdata en satellietbeelden en komen zo tot een risicomodel voor de dag van vandaag en die van morgen. Elke vierkante kilometer in Nederland wordt zo in kaart gebracht. Aan de app hebben behalve Wageningen University ook onderzoekers van ITC Twente en de HAS Hogeschool meegewerkt.

Naast de teken-verwachting biedt de app ook informatie over tekencontrole en wat te doen na een tekenbeet. De basis-app van Nature Today-app is gratis. Wil je actuele informatie over je eigen locatie, dan moet je na de gratis proefperiode van een maand een jaarabonnement nemen dat € 24,- kost.