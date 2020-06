We doen het allemaal wel eens: URL’s delen in een e-mail of social media-bericht om anderen te attenderen op iets dat je op internet hebt gelezen. Maar tot nu toe kon je dan alleen de URL naar de betreffende website kopiëren en de ontvanger moest vervolgens op die pagina gaan zoeken naar de bedoelde passage, eventueel met de zoekfunctie. Met de nieuwe extensie Link to Text Fragment is dat verleden tijd.

Lange URL’s

Heb je deze extensie geïnstalleerd, dan kun je op elke willekeurige website een zin of passage selecteren en daarna met de rechtermuisknop kiezen voor de optie Copy Link to Selected Text. Er wordt een URL aangemaakt die je vervolgens kopieert in je mailbericht of social media post. De ontvanger die op deze URL klikt, wordt daarmee direct naar jouw selectie gedirigeerd. Deze speciale URL’s bevatten wel alle geselecteerde tekst, dus ze kunnen behoorlijk lang zijn. Iets om rekening mee te houden wanneer je hem bijvoorbeeld in een Facebook-bericht plakt.

Met één klik naar de goede plek

Deze extensie werkt bijzonder handig indien een website pagina’s lang is of als een zoekwoord heel vaak op die pagina voorkomt, waardoor de ontvanger door alle zoekresultaten heen zou moeten werken. Eén klik en je bent op de goede plek. Voorwaarde is wel dat ook de ontvanger een recente Chrome-browser gebruikt (dus ook de Edge-browser die op Chrome is gebaseerd). De extensie werkt zowel op de desktop als op smartphone-browsers.

De Link to Text Fragment-extensie haal je op in de Chrome Web Store.

Een voorbeeld van geselecteerde tekst uit de Webinar-handelding op hcc.nl. Je kopieert hem met 'Copy Link to Selected Text'. Zo ziet de URL en vervolgens uit:

https://www.hcc.nl/vereniging/webinars#FAQ:~:text=Hoe%20moet%20ik%20mijn%20PC%20of%20laptop%20instellen%20om%20deel%20te%20nemen%20aan%20een%20digitale%20bijeenkomst%20van%20HCC%3F