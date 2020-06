We typen wat af, de digitale wereld leent zich ervoor om constant elkaar te mailen, of via Facebook en Instagram met elkaar in contact te blijven. Schrijf je nog wel eens iets met de hand? Waarom is dat zo belangrijk?

Schrijven met een pen, we zouden bijna vergeten dat het bestaat. Misschien je boodschappenlijstje alhoewel we ook de benodigde boodschappen tegenwoordig vaak noteren op onze smartphone. Heuptas om en koekeloeren op onze telefoon om maar niets uit de super te vergeten. Daarnaast gebruiken we een digitale agenda. Met andere woorden: we schrijven eigenlijk nauwelijks nog met de hand.

In Finland heeft de Onderwijsraad een paar jaar geleden op scholen het leren schrijven met de hand vervangen door typlessen. Bij ons wordt op de lagere school nog altijd het schrijven met de hand geleerd, en dat is niet voor niets.

Door met de hand te schrijven, functioneren onze hersenen anders dan wanneer we typen. Het uitoefenen van druk op de pen geeft andere signalen naar ons brein. Dat betekent dat ook onze motoriek wordt geactiveerd en we actief zijn als het gaat om ruimtelijk inzicht, klank- en tekenkoppeling en emoties.

In Frankrijk onderzochten wetenschappers de invloed van het schrijven en het intoetsen van letters op de letterherkenning van jonge kinderen. Letters schrijven bleek vooral bij oudere kinderen van rond de vier jaar tot betere herkenning te leiden. Bij typen is de beweging voor alle letters hetzelfde: de toets indrukken staat dan los van de grafische vorm en betekenis.

Schrijven met de hand heeft te maken met lichaamscoördinatie. En dat gaat op voor zowel de grote als de kleine motoriek. Ogen, hersenen, nek, spieren in de vingers – alles moet met elkaar samenwerken. Schrijven is best een ingewikkelde activiteit en daarom goed voor ons lijf en ons brein.

Bovendien weet iedereen wel dat aantekeningen maken met de pen, de stof meer doet beklijven dan door het alleen maar te typen. Je maakt aantekeningen in je eigen woorden en daardoor onthoud je het gewoon beter. Daarom is het voor studenten bijvoorbeeld belangrijk om kladblokken te gebruiken om er met de hand samenvattingen van colleges in te schrijven. Dat studeert sneller en beter.

