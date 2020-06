Aanstaande zaterdag 20 juni is het World Wi-Fi Day, een initiatief om meer mensen in de wereld aan te sluiten op draadloos internet. Dat is goed voor de economie en voor de mensen zelf, zegt de initiatiefnemer.

Op World Wi-Fi Day wordt stilgestaan bij de belangrijke rol van draadloos internet voor onze samenleving. In Europa en de Verenigde Staten maakt namelijk 85 procent van de bevolking gebruik van het internet, voornamelijk via wifi thuis, maar in andere continenten is dat nog lang niet zo vanzelfsprekend.

Volgens de World Broadband Alliance (WBA) die dit evenement elk jaar organiseert, helpt draadloos internet onder meer ontwikkelingslanden om hun onderwijs, infrastructuur en gezondheidszorg te verbeteren. In meer welvarende landen speelt internet een belangrijke rol bij het bestrijden van klimaatproblemen en bij de ontwikkeling van slimme steden en vervoer. Volgens de alliantie hebben veruit de meeste bedrijven op de een of andere manier het Internet of Things op hun agenda staan. De WBA ondersteunt deze ontwikkelingen, onder meer met onderzoek en projecten rond de NextGen wifi-standaard en 5G.

Belangenorganisatie

He is overigens niet verwonderlijk dat de World Broadband Alliance de wereld oproept om meer te investeren in draadloos internet. De WBA, opgricht in 2003, is namelijk een belangenorganisatie: de aangesloten leden zijn internationale telecomproviders, technologiebedrijven en smartphonefabrikanten. Behalve goed voor de wereld is meer en beter draadloos internet ook goed voor deze bedrijven zelf.