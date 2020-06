“We hebben gemerkt dat hier grote behoefte aan is”, zegt Ger. “Onze normale inloopavonden worden goed bezocht en nu die niet door kunnen gaan vanwege corona, ondersteunen we ze met videobellen. Met wij.hcc.nl hebben we alle middelen is huis, dus waarom niet? Ik snap niet dat niet meer regio’s en interessegroepen van deze mogelijkheid gebruikmaken. Niet alleen kun je mensen direct helpen met hun vragen en problemen, je houdt op deze manier ook contact met elkaar. En de leden ondervinden dat HCC er ook in deze tijd voor hen is, dat is belangrijk.”

Eerst via de mail

De Digitale Helpdesk verloopt uiteraard anders dan reguliere inloopavonden, zegt Ger Stok. “Mensen sturen ons eerst een mailtje waarin ze hun probleem kort omschrijven. Soms kunnen we ook per mail direct de oplossing bieden. Zo niet, dan sturen wij ze een linkje naar de Jitsi-omgeving met het tijdstip waarop we voor ze klaar zitten. We hebben dan één-op-één contact. Elke avond hebben we minimaal twee vrijwilligers beschikbaar, dus dat werkt prima. Ik denk dat we zeker al 25, 30 mensen hebben kunnen helpen en we gaan hier zeker de komende tijd mee door.”

Scherm delen

“In de Digitale Helpdesk kunnen de leden hun computerscherm met ons delen, zodat wij zien wat zij zien. Zo gaan we samen op zoek naar de oplossing. Komen we er op die manier niet uit, dan kunnen we via het programma TeamViewer hun computer overnemen en zelf op zoek gaan naar de oorzaak van het probleem. Het moet wel gek lopen als we zo de oplossing niet kunnen vinden”, zegt Ger. “Tenzij er iets echt stuk is in de hardware, dan adviseren we over de vervolgstappen. Of we zeggen: breng de computer maar even langs. Maar meestal is het iets softwarematigs. Zeker met de update naar Windows 10 versie 2004 merken we dat er veel vragen leven.”

Ook organiseren?

Hopelijk vindt het initiatief van HCC!zuid-holland meer navolging. Regio’s en Interessegroepen die ook zo’n Digitale Helpdesk willen organiseren, vinden alle informatie op https://kadernet.hcc.nl/communicatie/digitale-bijeenkomsten.html. En leden die willen weten hoe videobellen via wij.hcc.nl precies werkt, kunnen terecht op https://www.hcc.nl/vereniging/webinars