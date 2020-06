Los van elkaar, maar wel op hetzelfde moment, is de Europese Commissie twee zaken tegen Apple begonnen. Zowel de App Store als het betaalsysteem Apple Pay zouden de concurrentie op oneerlijke manier buiten de deur te houden.

App Store

Het onderzoek naar de App Store is het gevolg van klachten van Spotify en een luisterboekuitgever ruim een jaar geleden. Zij protesteerden bij de EU tegen de hoge vergoedingen die Apple oplegt aan app-bouwers wanneer klanten in-app aankopen doen. Bovendien zou Apple app-ontwikkelaars verbieden om consumenten te informeren dat er misschien goedkopere betalingsopties zijn buiten de app om - waardoor Apple die vergoedingen dus mis zou lopen. Het gaat daarbij vooral om apps die concurreren met diensten die Apple zelf ook aanbiedt, Apple Music in het geval van Spotify versus en Apple Books in het geval van de boekuitgever.

EU-commissaris Margrethe Vestager: “Apple speelt de rol van ‘poortwachter’ als het gaat om de verspreiding van apps en content aan gebruikers van Apple's populaire apparaten. We moeten ervoor zorgen dat Apple de regels niet overtreedt op markten waar het bedrijf concurreert met andere app-ontwikkelaars.”

Apple Pay

Ook ten aanzien van zijn betaalsysteem Apple Pay zou Apple zich schuldig maken aan machtsmisbruik. Met Apple Pay op de smartphone betaal je contactloos in winkels, iets dat door de coronacrisis alleen maar populairder is geworden. De vingerafdrukscanner opent de betaal-app, je houdt de telefoon vlakbij het Pin-apparaat en klaar. Dit “tap and go”-systeem werkt via het Near Field Communication-protocol (NFC) en Apple zou concurrerende betaal-apps de toegang tot deze NFC-functie onthouden. EU-commissaris Vestager: “Apple mag de consument niet de voordelen van nieuwe betalingstechnieken ontzeggen, waaronder meer keuze, kwaliteit en innovatie en concurrerende prijzen.”



Spotify spreekt van een “heuglijke dag voor consumenten”. Apple zeg teleurgesteld te zijn dat de Europese Commissie zich laat leiden door “een paar bedrijven die mee willen liften op onze software en zich daarbij niet houden aan de regels die voor iedereen gelden”. Als de klachten gegrond worden verklaard, kan Apple een miljardenboete krijgen.