De robots in de LEGO Mindstorms-serie hebben als leeftijdsaanduiding 10+ en zijn populair in het onderwijs, omdat kinderen creativiteit kunnen combineren met technisch inzicht. Het bedrijf bracht in 1998 zijn eerste knutselrobot uit, maar de nieuwe set is uiteraard van deze tijd: je programmeert de robots in het eenvoudig aan te leren Scratch-programma, maar ook Python wordt ondersteund. Het programma wordt geleverd voor Windows 10 en MacOS, maar is ook beschikbaar als app voor Android en iOS. Eenmaal gebouwd kun je de robots aansturen via bluetooth.

Verschillende functies

Met de nieuwe set, die eind dit jaar verschijnt, bouw je vijf verschillende robots die allemaal andere functies hebben. Een kan door (LEGO-)muren heen rammen en pijltjes afvuren, een ander kan basketballen, weer een ander kan drummen en high-fives geven. Er is een vierpotige robot die kan wandelen en klimmen en de laatste is een ‘Modular Vehicle Platform’, waarvan je verschillende voertuigen kunt maken. De grootste robot is 36 centimeter hoog. Maar: het blijft natuurlijk bouwen met de bekende blokjes, dus je zit niet aan de voorgeschreven robotfiguren vast.

De basis van de set wordt gevormd door een oplaadbare hub met 6 in- en uitgangspoorten waarop je diverse motoren en sensoren kunt aansluiten, een micro-sd-poort en een 6-assige gyro- en versnellingsmeter. Er zitten ook luidspreker en een 5 x 5 inch display bij, een sensor die acht verschillende kleuren herkent en een sensor die de nabijheid van andere objecten meet.

De prijs voor de LEGO 51515 Robot Inventor Kit zal rond de € 350,- liggen.