Bubbles is een nieuwe gebruikersinterface voor berichten-apps waarbij je je gesprekken open houdt. Zo blijft het gesprek beschikbaar, ook wanneer je in een andere app-omgeving zit. Nieuwe berichten, of die nu via WhatsApp, Facebook of e-mail binnenkomen, worden getoond in het nieuwe Conversations-menu.



Ook de aan/uit-knop verandert. Door deze lang ingedrukt te houden, komt er een menu tevoorschijn waarin je slimme apparaten kunt bedienen. De update voegt ook betere ondersteuning toe voor opvouwbare smartphones en voor het toekomstige 5G.

Privacy

Een nieuwe functie in Android is dat je apps eenmalig rechten tot je telefoon kunt geven - je camera, foto’s, etc – of alleen tijdens het gebruik van de app, in plaats van voor onbepaalde tijd. Dit is een functie die al langer in iOS zit. Google noemt dit een belangrijke verbetering van de privacy.

Bèta

De bètaversie van Android 11 zou oorspronkelijk tijdens een evenement in februari worden uitgebracht, maar de corona-uitbraak gooide roet in het eten. Daarna zou het op 3 juni een online event worden, maar vanwege de vele demonstraties in de VS zag Google daar ook vanaf. De testversie is nu zonder trompetgeschal gelanceerd. Bijzonder is dat het bedrijf geen ellenlange uitgeschreven webpagina’s met uitleg publiceert: alle nieuwe functies worden toegelicht door de ontwikkelaars in korte YouTube-filmpjes.

Tot slot: dit is de bètaversie die nu door iedereen getest kan worden die beschikt over een Pixel 2, 3, 3A of 4. De officiële versie van Android 11 volgt naar verwachting in de herfst. Wil je hem ook installeren en testen? Ga dan naar https://developer.android.com/android11. Doe dat wel alleen op een testtoestel, de installatie verwijdert namelijk al je gegevens.