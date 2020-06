Onze wereld is al jaren flink aan het digitaliseren en dat biedt vanzelfsprekend veel voordelen. Zo is er van de Belastingdienst een aangifte-app en kun je ook aangifte doen via een digitaal formulier. In de verzekeringsbranche zie je hetzelfde: daar zet men steeds meer in op klantvriendelijkheid en gebruikersgemak.

Wie kent de voormalige slogan van de Belastingdienst niet? Van 1993 tot 2018 gebruikte men daar de zin: 'Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker', om richting burgers aan te geven dat de dienst zijn best deed om de minder geliefde aangifteprocedures te vereenvoudigen. Een belangrijke verandering die een zeer positieve invloed heeft gehad op het vereenvoudigen van de procedures, is die van de digitalisering. Zo is er sinds enige tijd een behoorlijk gebruiksvriendelijke aangifte-app en kan men al jaren aangifte doen via een digitaal formulier. In de verzekeringsbranche is hetzelfde aan de gang. Verzekeraars zetten steeds meer in op klantvriendelijkheid en gebruikersgemak.

Administratieve rompslomp na schade

Er zijn in de samenleving natuurlijk nog veel meer procedures die in aanmerking komen voor digitalisering. Mogelijk heb je het zelf wel een keer meegemaakt: na het boodschappen rijd je achteruit tot je een forse klap hoort. Als je uitstapt, blijk je een auto te hebben geraakt die op hetzelfde moment achterwaarts reed. Er is duidelijk zichtbare schade aan beide voertuigen. Na een wat ongemakkelijke kennismaking met de andere eigenaar begint het gedoe pas echt. Je gaat op zoek naar de schadepapieren van de autoverzekering die ergens in de auto moeten liggen. Wanneer je de papieren hebt gevonden, worden deze op de motorkap gelegd. Er komt geen einde aan het invullen van de vakjes. Hier en daar moet je op een tekening aangeven waar de schade precies zit en hoe de vervelende situatie ontstaan is. Na afronding van het document denk je: kan dit niet makkelijker?

Ontwikkeling van Schade-apps

De vraag of ook schademeldingen niet makkelijker konden worden gemaakt, heeft verzekeraars aan het denken gezet. Zij zijn in lijn met de digitalisering van de samenleving ruime tijd geleden begonnen met het ontwikkelen van digitale formulieren en apps voor het melden van schade. De gedachte achter deze ontwikkeling is dat in de huidige maatschappij vrijwel iedere gebruiker van een auto, motor, scooter etc. de beschikking heeft over een smartphone, tablet of computer. Wie onderweg tegen een schadegeval aanloopt, kan door middel van de app of het digitale schadeformulier vrijwel direct melding maken van de schade. Bijkomend voordeel is dat belangrijke bijlagen zoals foto's direct bij de melding kunnen worden toegevoegd. Op deze wijze kan er snel een volledige melding worden gedaan, hetgeen weer bevorderlijk is voor de doorlooptijd van de afhandeling.

Het bewijs dat het werkt

Verzekeringsmaatschappijen merken op dat het digitalisering van het proces omtrent schademeldingen voorziet in de behoefte van de klanten. Men wil op een eenvoudige en snelle wijze kunnen melden en de zaak het liefst ter plaatse nog insturen (of beter nog: afhandelen). In lijn met de verwachtingen die horen bij de huidige digitale maatschappij, is er een trend te ontdekken waarin de papieren schademeldingsformulieren steeds minder worden gebruikt. De voorkeur van de klanten is duidelijk komen te liggen bij het digitale formulier of een melding via de app. Deze ontwikkeling kan zeker voor de bekenden met het papieren schadeformulier geen verrassing zijn. Het is goed dat er afscheid kan worden genomen van dit onding.

De gevolgen van schade

Het zal iedereen die bekend is met autoschade niet vreemd voorkomen, het melden van schade heeft doorgaans vervelende consequenties. De gevolgen van een schade zien vaak toe op een terugval in het aantal schadevrije jaren. Ook is het niet ongebruikelijk dat er een verhoging van de maandelijkse premie wordt doorgevoerd. Omdat er een grote verscheidenheid aan aanbieders van verzekeringen is en iedere verzekering weer zijn eigen voorwaarden kent, loont het om verzekeringen te vergelijken. Zo zijn er bijvoorbeeld grote premieverschillen bij scooterverzekeringen. Een goedkope scooterverzekering vergelijken kan slim zijn en kan je zo tientallen euro’s per jaar opleveren. Een scherpe en gedegen keuze kan op jaarbasis behoorlijk wat geld schelen en je in het geval van een schade een nare premieverhoging schelen. Bij de uiteindelijke keuze kun je uiteraard ook goed laten meewegen in welke mate de verzekeraar voorziet in digitale procedures voor het melden van schades.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met totaalbesparen.com