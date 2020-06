De Vodafone Foundation heeft de DreamLab-app ontwikkeld voor medisch onderzoek. Daar is het onderzoek naar het coronavirus van wetenschappers van het Imperial College in Londen aan toegevoegd.

Wereldwijd worden enorme hoeveelheden data gebruikt voor medisch onderzoek. Onderzoekers hebben echter maar beperkte toegang tot supercomputers om deze complexe data door te rekenen. Door de collectieve rekenkracht van - op dat moment inactieve - smartphones in te zetten, kan dit onderzoek worden versneld.



“Het is mooi om door middel van onze technologie en ons krachtige netwerk bij te kunnen dragen aan het werk van Imperial College London in de strijd tegen corona.” Dat zegt Jeroen Hoencamp, ceo van VodafoneZiggo. “Iedereen voelt de behoefte om iets bij te dragen in de strijd tegen het coronavirus, anders dan thuisblijven alleen. En dat kan op een simpele, doeltreffende en veilige manier met DreamLab. Hoe meer mensen de app gebruiken, des te sneller het onderzoek gaat.”

1.800 oplossingen in zes uur

Bij voorkeur maakt de DreamLab-app ’s nachts gebruik van de rekenkracht als de telefoon niet gebruikt wordt. Een nieuwe telefoon kan in zes uur tijd ongeveer 1.800 kleine onderzoeksproblemen oplossen als hij volledig is opgeladen. Uit tests blijkt dat 33 nieuwe telefoons dezelfde hoeveelheid data kunnen doorrekenen als een supercomputer van een onderzoeksorganisatie.



Vodafone benadrukt dat via de app alleen de rekenkracht van de telefoon wordt ingezet, zonder gebruik te maken van de persoonlijke gegevens die daarop staan. De app staat ook los van Vodafone als telecomaanbieder. Iedereen kan hem gebruiken.

DreamLab is te downloaden in de App Store voor iOS of de Play Store voor Android. Gebruikers kunnen kiezen of ze de data uit de databundel willen doneren of de app via wifi willen laten draaien.