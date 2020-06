Berichten-app Signal heeft een optie ingebouwd waarmee gezichten kunnen worden afgedekt om gezichtsherkenning te voorkomen. Veel jongeren in de VS gebruiken de app tijdens de demonstraties tegen politiegeweld.

Signal introduceerde de blur-optie deze week als reactie op de demonstraties in de Verenigde Staten na de dood van George Floyd. De app-makers zeggen de demonstranten te willen steunen en, hoewel ze dit niet hardop zeggen, verdenken de autoriteiten ervan dat die gedeelde foto’s van de demonstraties gebruiken om mensen te identificeren en overtreders op te sporen.



In de beeldbewerkingsfunctie in Signal zit een nieuw icoontje dat, wanneer je erop tikt, gezichten in de foto automatisch herkent en afdekt. Gebruikers kunnen daarnaast ook handmatig details op de foto onherkenbaar maken, zoals tatoeages en prints op kleding, maar bijvoorbeeld ook straatnaamborden.

Encryptie

Net als bij WhatsApp zijn berichten in Signal beveiligd met end-to-end encryptie, maar Signal zegt meer te doen om de data van gebruikers te beschermen. Zo heeft de app een optie om berichten automatisch na zoveel tijd te verwijderen, kun je instellen dat je berichten maar één kunt zien en heeft de Android-versie een ‘incognito-toetsenbordfunctie’ om te voorkomen dat je typegeschiedenis met Google zou kunnen worden gedeeld. Bovendien, zeggen Signal-gebruikers, wordt je back-up niet zomaar onbeveiligd opgeslagen in Google Drive of Apple iCloud.

Dat WhatsApp eigendom is van Facebook, is sowieso voor veel gebruikers een reden om voor Signal te kiezen.

De blur-optie in Signal om gezichten onherkenbaar te maken, wordt meegenomen in de nieuwste app-update die binnenkort beschikbaar is in de App en de Play Store.