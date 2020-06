Honor komt binnenkort met een smartphone met daarin een temperatuursensor. Zo kan deze Play 4 Pro je vertellen of je verhoging hebt, handig in coronatijd. Voorlopig echter alleen voor de Chinese markt.

De infraroodsensor in de telefoon kan de temperatuur van objecten, dieren en mensen meten. Op de nieuwswebsite XDA-Developers is een filmpje te zien waarin het apparaat bij de pols en het voorhoofd van proefpersonen wordt gehouden en binnen enkele momenten de temperatuur aangeeft. Honor – een dochteronderneming van Huawei – meldt dat de Play 4 Pro voorlopig alleen in China uitkomt.

Een temperatuursensor op een smartphone klinkt als een leuk gadget, maar in deze tijden van corona zou deze functie wel eens behoorlijk relevant kunnen zijn. Dan moet de sensor wel nauwkeurig werken. Volgens Honor heeft de sensor een bereik van -20 tot 100 graden Celsius en een nauwkleurigheid van een tiende graad, zoals de meeste thermometers.

Mocht de Honor Play 4 Pro toch nog naar Nederland komen: het toestel is voorbereid voor 5G, heeft een 6,57” full hd-scherm, 8 GB RAM en 128 GB opslag en is uitgerust met de MagicUI 3.1-schil.