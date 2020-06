Business Insider schreef afgelopen week dat in de Verenigde Staten ongeveer vijftig banen verloren gaan. Maar ook in andere landen worden redacteuren ontslagen: volgens de Britse krant The Guardian verdwijnen er in het Verenigd Koninkrijk 27 banen en heeft Microsoft daar sowieso besloten om niet langer mensen in dienst te nemen om de artikelen op zijn verschillende websites te beheren. De krant citeert een medewerker: “Ik ben de hele dag bezig met verhalen over hoe automatisering en AI onze banen gaan overnemen. Nu heeft AI mijn baan overgenomen.”

Microsoft News

Microsoft is al meer dan 25 jaar actief op het gebied van nieuwsvoorziening, na de lancering van MSN in 1995. Bij de introductie van Microsoft News bijna twee jaar geleden zei het bedrijf nog dat er

meer dan achthonderd redacteuren werken vanuit vijftig locaties over de gehele wereld. Deze ‘menselijke redacteuren’ zoeken en bewerken nieuwsverhalen uit verschillende bronnen om ze te publiceren op Microsoft News en in Microsoft Edge.

Maar sinds enige tijd gebruikt Microsoft steeds vaker kunstmatige intelligentie (AI) voor zijn Microsoft News-kanalen. AI scant het internet op relevant nieuws om dit vervolgens automatisch te filteren en te bewerken. Ook gaat de AI-software daarbij zelfstandig op zoek naar foto’s bij die inhoud passen en legt deze geautomatiseerde ‘content’ vervolgens ter beoordeling voor aan de redacteuren.

Deze laatste ‘menselijke’ stap lijkt nu steeds meer uitgefaseerd te worden, zoals eerder ook het vak van vertaler grotendeels werd overgenomen door computers en vertaalsoftware. Het resultaat zie je terug in de vaak gebrekkige Amerikaans-Nederlandse Help-teksten van het bedrijf.

Advertentie-inkomsten omlaag

Mediabedrijven overal ter wereld zijn hard getroffen door de corona-uitbraak. De advertentie-inkomsten bij zowel kranten en tijdschriften als bij radio, televisie en online zijn fors gedaald. De werkgelegenheid in de journalistiek staat dan ook onder druk. Microsoft zegt echter dat de aangekondigde ontslagen niet direct verband houden met de pandemie. “Zoals elk bedrijf evalueren wij regelmatig onze bedrijfsvoering”, zegt een Microsoft-woordvoerder in een reactie. “Dit kan op sommige plaatsen leiden tot meer investeringen en op andere tot herplaatsing van banen.”

In dit geval lijken de ontslagen inderdaad eerder een technologische dan een bedrijfseconomische achtergrond te hebben.