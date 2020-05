Gmail is een veelgebruikt mailprogramma, maar de Inbox op een prettige instellen valt nog niet mee. Google komt nu met een ‘Snel instellingenmenu’ om dat probleem op te lossen.

Het instellingenmenu dat Google binnenkort introduceert, geeft de gebruiker aan aantal opties om het uiterlijk van de Inbox aan te passen en overzichtelijker te maken. Het resultaat van de diverse opties krijg je direct te zien zonder dat je de pagina verlaat. Daardoor kun de verschillende lay-outs snel met elkaar vergelijken en zien welke het beste bij je past. Het zijn dus geen nieuwe instellingen die Gmail introduceert, alleen een nieuwe manier instellen.

Dichtheid

In dit ‘Snelle instellingenmenu’ kun je onder andere de dichtheid van de getoonde informatie aanpassen (Standaard, Heel ruim of Compact). Je kunt ook zelf kiezen welke e-mails je prioriteit wilt geven in je Inbox. Verder kun je een leesvenster toevoegen, zodat je de inhoud van een e-mail kunt zien zonder deze daadwerkelijk te openen. Ten slotte kunnen gebruikers verschillende Gmail-thema’s en achtergronden kiezen voor hun mailomgeving.

Vooral voor computer

Het instellingenmenu is vooral interessant voor degene die Gmail op een computer gebruikt. De mobiele versie laat minder ruimte voor de verschillende indelingsopties. Deze aanpassing van Google is onderdeel van een reguliere update die automatisch wordt geactiveerd.