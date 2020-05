De stichting Stop5GNL spande drie weken geleden een kort geding aan tegen de overheid, omdat ze vindt dat de die onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de schadelijke gevolgen van de nieuwe generatie van het datanetwerk. De rechtbank is het daar niet mee eens. De rechter ontkent niet dat 5G schadelijk zou kúnnen zijn, maar vindt dat de overheid voldoende doet om eventuele risico’s te beperken.

Onderzoeken spreken elkaar tegen

Stopo5GNL kwam met onderzoeken, waaronder het BioInitiative Report, waaruit zou blijken dat langdurige blootstelling aan de elektromagnetische straling die het 5G-netwerk veroorzaakt, schadelijk is voor de gezondheid. De staat heeft echter volgens de rechter “uitvoerig en overtuigend gemotiveerd dat ten minste vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de wijze waarop de rapporten waarnaar Stop5GNL verwijst, tot stand zijn gekomen en dat de uitkomsten daarvan in wetenschappelijk verantwoorde reviews niet overeind blijven.”

De Gezondheidsraad en het RIVM baseren zich bij hun onderzoek onder andere op rapporten van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Het verwijt van de Stichting Stop5GNL dat de richtlijnen van deze ICNIRP verouderd en niet onafhankelijk zouden zijn, is volgens de rechter niet onderbouwd of aannemelijk gemaakt.

Ook het argument van de stichting dat andere Europese landen terughoudend zouden zijn met het uitrollen van 5G, vond bij de rechtbank geen gehoor: “De Staat kan tot een eigen afweging komen en is niet gehouden zijn beleid af te stemmen op het beleid van (een beperkt aantal) andere landen, zolang de Staat op basis van deskundigenrapportages in redelijkheid de conclusie kan trekken dat gezondheidsrisico’s naar huidige inzichten verwaarloosbaar zijn.”

Niet onomkeerbaar

Tot slot heeft de overheid aangegeven dat ze onderzoek blijft doen, de situatie blijft monitoren en altijd kan ingrijpen, mocht blijken dat er toch gezondheidsrisico’s bestaan. De rechtbank gaat daarin mee en noemt de uitrol van 5G dan ook “niet onomkeerbaar”.



In juni worden de eerste 5G-frequenties in Nederland geveild.

Wie wil, kan hier de hele uitpraak nalezen.