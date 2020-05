In de VS wordt fel gediscussieerd over het beëindigen van lock-downmaatregelen, onder andere op Twitter. Bijna de helft van de twitteraars over dit onderwerp blijken echter bots te zijn, geautomatiseerde Twitter-accounts.

“Reopen America” is een dominant onderwerp op sociale media in de Verenigde Staten. Onderzoekers van de Carnegie Mellon University hebben nu ontdekt dat een groot deel van de discussie over het afzwakken van de coronamaatregelen op Twitter wordt gevoerd door ‘bots’. Om botactiviteit rond dit thema te analyseren, hebben de onderzoekers meer dan 200 miljoen tweets verzameld. Van de top-50 van invloedrijke retweeters (gebruikers wier berichten het vaakst worden gedeeld) bestaat 82% uit bot-accounts, concludeerden ze. Van de top-1000 retweeters blijkt 62% bots te zijn.

Er zijn veel indicaties dat de online discussie over het 'heropenen van Amerika' wordt georkestreerd. "We zien tot twee keer zoveel botactiviteit als we hadden voorspeld op basis van eerdere natuurrampen, crises en verkiezingen", zegt Kathleen Carley, hoogleraar aan het Institute of Software Research van de School of Computer Science. Volgens Carley dragen meerdere factoren bij aan de stijging. Ten eerste hebben meer mensen nu de tijd om doe-het-zelf-bots te maken. Maar daarnaast is ook het aantal groeperingen dat bedrijven inhuurt om bot-accounts te runnen, flink toegenomen, zegt zij.

Wel of geen bot?

Bot-software wordt ingezet om autonome acties uit te voeren zoals tweeten, re-tweeten, liken en volgen of om andere gebruikers rechtstreeks berichten te sturen. Het onderzoeksteam van Carley gebruikt diverse methoden om te bepalen of achter een Twitter-account een mens zit of een geautomatiseerd account. Kunstmatige intelligentie verwerkt de gebruikersinformatie en kijkt naar zaken als het aantal volgers en de frequentie waarin wordt getweet. “Als accounts vaker tweeten dan menselijkerwijs mogelijk is, dan weet je het wel”, zegt Carley. “En ook als een account zich het ene moment in het ene land bevindt en een paar uur later in een ander land.”

“Ook als we een heleboel tweets tegelijkertijd of net na elkaar zien, is het alsof ze getimed zijn”, vervolgt Kathleem Carley. "Verder kijken we ook naar het gebruik van exact dezelfde hashtag of berichten die lijken te worden gekopieerd en geplakt van de ene bot naar de andere."

Reactie Twitter

Twitter zegt zich bewust te zijn van het ingewikkelde probleem rondom bots. In het artikel “Bot or not? The facts about platform manipulation on Twitter” legt het bedrijf uit hoe het hiermee omgaat. Het bedrijf zegt zich onder andere te weren tegen “Schadelijk gebruik van automatisering om het openbare debat te ondermijnen en te verstoren, zoals het proberen om een onderwerp ‘trending’ te krijgen.”