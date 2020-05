KPN heeft in het jaar 2019 in totaal 56.000 abonnees met een breedbandaansluiting verloren. Tegelijk steeg de gemiddelde omzet per breedbandgebruiker met ruim vijf procent ten opzichte van het jaar ervoor. Deze details springen eruit in de cijfers die KPN begin dit jaar presenteerde. De provider heeft in financieel opzicht een zware periode achter de rug. Toch lijkt het erop dat het lek inmiddels gedicht is, want de winst over 2019 is aanzienlijk hoger dan in het jaar ervoor.

Winst in plaats van verlies

Bij de presentatie van de jaarcijfers over 2019 verklaarde KPN-topman Joost Farwerck eerder dit jaar al dat het bedrijf goed op schema ligt met de uitvoering van de gekozen strategie. In de afgelopen periode werden bij het bedrijf onderdelen afgestoten die niet tot de kernactiviteiten behoorden en werden bedrijfsprocessen vereenvoudigd en verder gedigitaliseerd. Waar KPN in het laatste kwartaal van 2018 nog een verlies van 47 miljoen euro moest inboeken, werd in de laatste drie maanden van 2019 een winst van 84 miljoen euro genoteerd.



Nieuwe investeringen

KPN, ooit de enige aanbieder van telefonie in ons land, had aanvankelijk een voorsprong op de concurrentie, ook waar het internetaansluitingen betreft. Toen ook de kabelbedrijven internetdiensten gingen aanbieden, moest KPN inspelen op die nieuwe situatie. Men heeft zich altijd goed staande kunnen houden in deze moeilijke markt, waarin de consument steeds kritischer en veeleisender wordt. Trends volgen elkaar in hoog tempo op en de toenemende belasting van het bestaande netwerk vraagt permanent om nieuwe investeringen. Daar is KPN ook volop mee bezig:

● het uitrollen van het glasvezelnetwerk wordt versneld;

● het imago van kwaliteitsleider in ons land wordt versterkt;

● flexibiliteit moet nieuwe innovaties sneller bij de klant brengen.

Alleen internet

Het wordt voor providers steeds lastiger om klanten voor langere tijd aan zich te binden. Via de website internetvergelijken.nl zijn consumenten dagelijks bezig om de beste deals te vinden en dat vereist een scherp kwaliteitsbeleid om te kunnen overleven. KPN heeft ten opzichte van de kabelbedrijven wel als gunstige troef dat je er kunt kiezen voor een abonnement met alleen internet, terwijl je bij veel andere bedrijven daarnaast ook verplicht bent een tv-pakket af te nemen. Met de nieuwe mogelijkheden van televisie via internet wordt dit door veel klanten tegenwoordig als onnodig gezien. Steeds meer mensen besluiten om geen tv meer in huis te zetten en kijken alleen nog via het internet naar hun favoriete programma’s.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met internetvergelijken.nl