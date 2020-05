Deze aanpassingen die Microsoft heeft aangekondigd, zijn onderdeel van de May 2020-update die binnenkort wordt uitgerold. Ze zijn vooral gericht op het makkelijker kunnen zien en volgen van de tekstcursor met behulp van het Vergrootglas. In Windows 10 was het al mogelijk om de muiscursor aan te passen. Na de update is het ook mogelijk om de grootte, dikte en kleur van de tekstcursor aan te passen, zodat hij makkelijker kan worden gevolgd. Bovendien zet het Vergrootglas de cursor standaard middenin het scherm, zoals nu ook al bij de gewone muiscursor het geval is, zodat de cursor daar staat waar je hem verwacht.

Het Vergrootglas krijgt ook nieuwe knoppen voor de tekst-naar-spraakfunctie. Met Play, Pauze, Volgende zin en Vorige zin is deze functie makkelijker te bedienen. Het voorgelezen woord wordt ge-highlight en de voorgelezen tekst wordt automatisch naar het Vergrootglas-venter gescrolled wanneer die buiten het beeld valt. Het Vergrootglas werkt nu ook met Donkere modus, zodat het beter te zien is.



Verteller

Tot slot voert Microsoft enkele aanpassingen door voor de Verteller-functie, onder andere om geluiden te kunnen horen bij het schakelen tussen verschillende handelingen in plaats van compleet voorgelezen zinnen. Ook wordt het gebruik van hoofdletters en woorden in kapitaal makkelijker, wordt Firefox nu ondersteund en kunnen webpagina’s automatisch worden voorgelezen.