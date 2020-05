De Nederlandse bedrijven FINN en Conneqtech gaan fietsen nog slimmer maken. De fiets meldt niet alleen aan de eigenaar waar hij is, maar ook of hij onderhoud nodig heeft. En rekent die beurt vervolgens zelf af.

Steeds meer moderne fietsen zijn tegenwoordig verbonden met internet. Hierdoor kan de fiets altijd gelokaliseerd worden, maar ook ontvangt de eigenaar automatisch meldingen voor onderhoud of bij sabotage. Met de samenwerking tussen FINN en Conneqtech worden daar betalingen aan toegevoegd. Vanaf nu is de fiets in staat om zelfstandig af te rekenen op basis van gebruik - bijvoorbeeld bij laadpunten voor e-bikes - of na een onderhoudsbeurt.

Banking of Things

FINN, een startup van ING, maakt autonome betalingen tussen apparaten mogelijk. Denk aan een auto die zelf betaalt voor de wasstraat of een koffieapparaat dat nieuwe bonen bestelt en afrekent. FINN biedt een softwarepakket, waarmee IoT-apparaten via bijvoorbeeld iDEAL en incasso's, op een veilige manier autonome betalingen kunnen verrichten. Auto- en fietsfabrikanten of aanbieders van deelconcepten voor auto’s en fietsen kunnen met de software van FINN zelf acties en betalingsopties toevoegen.

Betalen voor gebruik

Conneqtech houdt zich bezig met het ‘connected’ maken van fietsen. Het bedrijf levert hiervoor hardware, een IoT-platform en een gepersonaliseerde app voor fabrikanten, dealers en gebruikers. Door de samenwerking met FINN wordt daar nu software aan toegevoegd waarmee fietsen zelf autonome betalingen doen.



Ook voor fietsfabrikanten kan dit interessant zijn. Naast de verkoop via dealers kunnen ze ook gaan verdienen aan het gebruik van fietsen. Ze kunnen bijvoorbeeld worden verhuurd aan bedrijven of particulieren. In plaats van een vast dagtarief wordt er een bedrag gerekend voor het aantal minuten, uren of kilometers dat de fiets gebruikt is. Dergelijke ‘pay per use'-modellen komen steeds vaker voor.